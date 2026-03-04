Пират Луффи на новом кадре из второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис»

Премьера второго сезона сериала «Ван-Пис» потихоньку приближается. Продолжение шоу по одноимённой манге-бестселлеру появится на стриминговом сервисе Netflix 10 марта. А до того портал ScreenRant опубликовал эксклюзивный кадр из нового сезона с главным героем истории, пиратом Луффи, роль которого играет Иньяки Годой.

Во втором сезоне, как и в первом, восемь эпизодов. Луффи и его команда добрых пиратов должны повещать новую локацию чуть ли не каждый эпизод. Команду Соломенной Шляпы ждут встречи с новыми приключениями, друзьями и врагами.

Первый сезон сериала дебютировал на Netflix в августе 2023 года. «Ван-Пис» не закончится в ближайшее время. Шоу заранее продлили на третий сезон, который начали снимать в ноябре 2025-го. Его дата премьеры станет известна позднее.

А ранее выходил отрывок из второго сезона. В нём показана вся команда пиратов на борту своего корабля.