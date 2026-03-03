Команда Соломенной Шляпы в пути в отрывке из второго сезона сериала «Ван-Пис»

Уже на следующей неделе, 10 марта, сериал «Ван-Пис» вернётся со вторым сезоном на Netflix. Зрителей ожидают восемь новых эпизодов шоу, в котором хорошие пираты из команды Соломенной Шляпы продолжат своё фантастическое путешествие. А до того портал IGN представил эксклюзивный отрывок из грядущего сезона. В нём показана находящаяся в пути команда на борту своего корабля.



Сериал основан на суперпопулярной манге «Ван-Пис» Эйитиро Оды. Манга повествует о парне по имени Луффи. Он хочет стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы.

Оригинальная работа публикуется с 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Она включает 113 томов и продолжает выходить до сих пор. В 2022-м общемировой тираж работы превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

Роль Луффи в экранизации играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Сериал заранее продлили на третий сезон. Съёмки новых эпизодов начались в прошлом году.