КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
170

«Молодой Шерлок» и его будущий враг на новом кадре из детективного сериала Гая Ричи

Источник: Prime Video

Портал Collider в рамках превью весеннего сезона опубликовал эксклюзивный кадр из сериала «Молодой Шерлок» по одноимённому циклу романов Энди Лейна. На изображении Джеймс Мориарти и Шерлок Холмс. Первого играет Донал Финн. Роль второго исполнил Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»).

«Молодой Шерлок» покажет зрителям ранние приключения знаменитого сыщика из произведений Артура Конан Дойла. По сюжету 19-летний герой будет расследовать убийство в Оксфордском университете. В оригинальный произведениях Холмс и Мориарти были врагами.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Все восемь эпизодов первого сезона появятся на площадке 4 марта.

Продюсером и одним из режиссёров проекта выступил Гай Ричи. Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим. Но к «Молодому Шерлоку» они отношения не имеют.

Кадры из сериала «Молодой Шерлок»
Теги
ГалереяМолодой ШерлокХиро Файнс-ТиффинPrime Video
