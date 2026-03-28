Невероятный, по мнению Дж. К. Роулинг, первый ролик сериала «Гарри Поттер» показал рекордные просмотры

Сериал «Гарри Поттер» подарит стримингу HBO Max много чудных мгновений. Уже даже начал.

Дебютный тизер первого сезона — «Гарри Поттер и Философский камень» — собрал 277 миллионов органических (неоплаченных) просмотров за первые 48 часов на всех платформах.

Неудивительно, что этот ролик стал самым просматриваемым за всю историю HBO и HBO Max, удвоив результат предыдущего рекордсмена.

Премьера первого сезона на указанной платформе состоится в Рождество 2026 года. Это привычное время, когда поклонники поттерианы пересматривают фильмы, так что это точно пойдёт сериалу на пользу.

Также видео одобрила «мама» Дж. К. Роулинг. Автор первоисточника написала в своём микроблоге: «Это будет невероятно. Я так счастлива».

Нельзя сказать, что все фанаты довольны. По-прежнему не найден разумный ответ на вопрос «зачем это делают?». Ну и кастинг актёра Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа продолжает будоражить фандом. В такие моменты все забывают о нелюбви к нейросетям — сочиняются песни, делаются ролики и прочее.

Более дальновидные уже ждут третьего сезона — адаптации «Узника Азкабана», когда выяснится, что Невилл Лонгботтом (или Долгопупс) больше всего боится прячущегося в шкафу чернокожего парня.

Так что всё идёт как надо.