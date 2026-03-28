 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Мамма Mia! Сын Боузера освобождает батю в финальном трейлере «Супер Марио: Галактическое кино» Не успев умереть, тут же воскресла: «Ультимативная» комикс-вселенная от Marvel вернётся The Disney Afternoon Collection выйдет на Switch с двумя новыми играми По пути Джерарда Батлера: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации своего анимационного персонажа из «Как приручить дракона 2» Мистический триллер «Школьные духи» с Пейтон Лист вернётся с четвёртым сезоном
• • •
 
18
СЕРИАЛЫ
985

Невероятный, по мнению Дж. К. Роулинг, первый ролик сериала «Гарри Поттер» показал рекордные просмотры

Источник: Hbo / MAX

Сериал «Гарри Поттер» подарит стримингу HBO Max много чудных мгновений. Уже даже начал.

Дебютный тизер первого сезона — «Гарри Поттер и Философский камень» — собрал 277 миллионов органических (неоплаченных) просмотров за первые 48 часов на всех платформах.

Неудивительно, что этот ролик стал самым просматриваемым за всю историю HBO и HBO Max, удвоив результат предыдущего рекордсмена.

Премьера первого сезона на указанной платформе состоится в Рождество 2026 года. Это привычное время, когда поклонники поттерианы пересматривают фильмы, так что это точно пойдёт сериалу на пользу.

Также видео одобрила «мама» Дж. К. Роулинг. Автор первоисточника написала в своём микроблоге: «Это будет невероятно. Я так счастлива».

Нельзя сказать, что все фанаты довольны. По-прежнему не найден разумный ответ на вопрос «зачем это делают?». Ну и кастинг актёра Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа продолжает будоражить фандом. В такие моменты все забывают о нелюбви к нейросетям — сочиняются песни, делаются ролики и прочее.

Более дальновидные уже ждут третьего сезона — адаптации «Узника Азкабана», когда выяснится, что Невилл Лонгботтом (или Долгопупс) больше всего боится прячущегося в шкафу чернокожего парня.

Так что всё идёт как надо.

Теги
Гарри ПоттерГарри Поттер
Комментарии (18)

Ещё на эту тему

89Погружение в магию с первым тизером сериала «Гарри Поттер» 20Первый кадр из сериала «Гарри Поттер» напоминает о квиддиче

Тоже интересно

16Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 млрд рублей 1Сценарист «Тихо 2» просит не злиться на главу DC Comics Джима Ли за задержки финального выпуска 2Политкорректное гневное божество: анонс комикса, где норвежский бог Один будет мочить неонацистов 6Мстящий дуэт: режиссёр боевика с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой знает, как развивать сюжет продолжения 0В тихом обществе маньяки водятся — этой весной выйдет комикс про убийство меж двух соседних поселений

Далее на КГ

7
Трио искателей приключений в сборе: к Фрейзеру и Вайс в новой «Мумии» присоединился Джон Ханна
 2
Сериал «Вампиры средней полосы» получил новый постер к выходу последнего эпизода
 14
Кинокомикс «Человек-паук: Совершенно новый день» вошел в историю благодаря трейлеру, набравшему более 1 млрд просмотров
 1
Комедийный боевик «Городской охотник» получит продолжение
 9
Валентина Ляпина и Сергей Бурунов играют в комедийном киноальманахе «Ёлки 13»
 5
Появились новые кадры из приключенческого фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым
 1
Гоночное аниме «MF Призрак» закончится четвёртым сезоном
 3
Новые подробности тактики Star Wars: Zero Company
 0
Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» вернётся с третьим сезоном в октябре 2027 года
 1
Съёмки третьего сезона мрачной супергероики «Сорвиголова: Рождённый заново» уже идут
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Тайна начинается снова: первый игровой сериал по «Скуби-Ду» снимут в этом году
 
Кино Подросшие сценаристки «Кей-поп-охотниц на демонов» отомстят всем плохим мужчинам в сюжете нового фильма Тима Бёртона
 
Кино Генри Кавилл и Джейк Джилленхол задвинули Эйсу Гонсалес на второй план в экшене Гая Ричи «Вне закона»
 
Игры Без малого 20 лет потребовалось Metal Gear Solid 4, чтобы выбраться за пределы PS3
 
Игры Бивис и Баттхед могли поиметь Голливуд с помощью PlayStation
 
Кино Из Белого дома изгонят всех чертей и предотвратят Третью мировую в экранизации хоррор-комикса
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 643: Потенциальный Джосс Уидон
 
3Ноль кадров в секунду – 623: Фидбек за шиворот
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
4ЕВА – 677: Петушиный пафос
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
5Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru