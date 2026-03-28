Сериал «Вампиры средней полосы» получил новый постер к выходу последнего эпизода

Спустя пять лет после премьеры мистический сериал «Вампиры средней полосы» закончился. 27 марта в онлайн-кинотеатре START вышла заключительная серия третьего сезона и всего сериала. И к премьере финала видеосервис представил новый постер проекта с некоторыми его персонажами-вампирами.

Премьера «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. В декабре того же года дебютировал специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В этих сезонах по восемь эпизодов.

Финальный сезон разделили на две части по пять эпизодов. Первая половина серий вышла в ноябре 2025 года. Пять последних серий выходили с 27 февраля. В них завершилось противостояние уральских и смоленских вампиров.

Шоураннером, одним из режиссёров и сценаристов проекта является Алексей Акимов. Роли в его проекте исполнили Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин, Тимофей Кочнев, Мария Лисовая и другие.