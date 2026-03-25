Пионеры наблюдают вторжение инопланетян в тизере фантастики «Радар»

Онлайн-кинотеатр Okko готовится выпустить фантастический сериал «Радар» по мотивам книги «Главный полдень» Александра Мирера. Точной даты премьеры у проекта пока нет, хотя он должен выйти «скоро». Но зато у «Радара» уже есть первый тизер. Ролик показывает друзей-школьников, которые стали свидетелями вторжения пришельцев в свой городок.



События сериала разворачиваются в 1988 году. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. Искать его в лесу отправляются друзья-шестиклассники. Один из них пропадает, что запускает цепочку очень странных дел. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их кто-то подменил. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию. Но всё оказывается гораздо страшнее…

Срежиссировал сериал Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Сыграли в проекте Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие.