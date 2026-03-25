 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
• • •
 
9
СЕРИАЛЫ
1 563

Пионеры наблюдают вторжение инопланетян в тизере фантастики «Радар»

Источник: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko готовится выпустить фантастический сериал «Радар» по мотивам книги «Главный полдень» Александра Мирера. Точной даты премьеры у проекта пока нет, хотя он должен выйти «скоро». Но зато у «Радара» уже есть первый тизер. Ролик показывает друзей-школьников, которые стали свидетелями вторжения пришельцев в свой городок.

События сериала разворачиваются в 1988 году. Рядом с небольшим советским городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. Искать его в лесу отправляются друзья-шестиклассники. Один из них пропадает, что запускает цепочку очень странных дел. Люди в городке начинают вести себя подозрительно, словно их кто-то подменил. Друзья уверены, что это действуют шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию. Но всё оказывается гораздо страшнее…

Срежиссировал сериал Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Сыграли в проекте Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Иван Дергачёв, Георгий Пытьев, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Артем Штепура, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев, Александр Ильин мл., Ольга Лапшина, Всеволод Володин и другие.

Теги
ВидеоРадарВиктория ИсаковаКонстантин СмирновOkko
Комментарии (9)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 643: Потенциальный Джосс Уидон
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
4ЕВА – 677: Петушиный пафос
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
4Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru