Сила отличного сценария вернула Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс в «Мумию 4» Маленький ненавистник понедельников — BOOM! Studios выпустит комикс о ребёнке Гарфилде Галь Гадот подвергнет зрителей новым приключенческим пыткам по мотивам бестселлеров Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе Экранизация «Войны и мира» Сарика Андреасяна показала свою Соню Ростову (фото)
СЕРИАЛЫ
308

В работе третий сезон комедийного фэнтези «Волшебный участок»

Источник: Okko

Сериал «Волшебный участок» получит третий сезон. О начавшейся работе над продолжением объявил шоураннер проекта Александр Носков. Он также рассказал, что в создании нового сезона принимает участие режиссёр Сергей Малкин («Здесь был Юра»).

«Волшебный участок» выходит в онлайн-кинотеатре Okko. Главную роль в нём играет Николай Наумов. Второй сезон комедийного фэнтези дебютировал в прошлом году. Его действие развернулось в Санкт-Петербурге, где команда решала проблемы с местными сказочными.

Снял второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. У него в продолжении шоу сыграли Илья Соболев, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина и другие.

В работе также находится спин-офф сериала под рабочим названием «Город гномов». В нём появится Гном-матерщинник в исполнинии Ильи Соболева. Другие персонажи, реквизит и локации спин-оффа создаются с использованием генеративных технологий. «Город гномов» станет первым полноценным оригинальным сериалом Okko, созданным с использованием технологии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось и о планах на фильм по «Волшебному участку».

Ещё на эту тему

11Илья Соболев сыграл главную роль в комедии «Зовите Витю!» о лжеэкстрасенсе, который начал видеть призраков 6Идут съёмки комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым 6Для Disney разрабатывают игровой сериал «Динь» про фею из «Питера Пэна»

Тоже интересно

4Не добившись заметных результатов в прокате, спортивная комедия с Тимоти Шаламе скоро выходит в цифре. 0Грядёт второй сборник хтонических сказок «Смех и грех» про забавные истории в мире русской нежити 1Весной стартует показ первой из пяти частей нового сезона фэнтези «О моём перерождении в слизь» 2Найден древнейший прототип несостоявшейся консоли Nintendo Play Station 3Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры

Далее на КГ

4
Джефф Бриджес, Кристоф Вальц и один из создателей «Южного парка» сыграют в мультфильме «Миньоны и монстры»
 1
Новые сериалы недели: «Неидеальные женщины» Кейт Мара, Керри Вашингтон и Элизабет Мосс
 4
Спортивная драма «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским отснята
 6
Эмили Блант и Киллиан Мёрфи скоро узнают судьбу своих персонажей из ужастика «Тихое место 3» (фото)
 0
Марк и Динозаврус сражаются в отрывке из четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый»
 2
Трейлер хоррора «У меня очень плохое предчувствие» даёт понять, что‑то очень плохое должно случиться
 2
ЕВА-676: Гача с деревяшками
 23
Эпическое завершение «Дюны: Часть 3» на лицах Шаламе, Паттинсона, Зендеи, Фергюсон и прочих
 8
Тимоти Шаламе смотрит на мир по-другому на первом кадре «Дюны: Часть 3»
 6
Для Disney разрабатывают игровой сериал «Динь» про фею из «Питера Пэна»
Аниме «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» — анонс шестого сезона
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 января
 
Старики Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу стали историей: Гай Ричи нашёл себе юного Холмса в тизере «Молодой Шерлок»
 
Игры Трейлер Silent Hill: Townfall раскрывает первые детали новой игры о туманном городе
 
«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами
 
Дожили: Соник сразится с Годзиллой в новом титаническом кроссовере
 
