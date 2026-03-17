В работе третий сезон комедийного фэнтези «Волшебный участок»

Сериал «Волшебный участок» получит третий сезон. О начавшейся работе над продолжением объявил шоураннер проекта Александр Носков. Он также рассказал, что в создании нового сезона принимает участие режиссёр Сергей Малкин («Здесь был Юра»).

«Волшебный участок» выходит в онлайн-кинотеатре Okko. Главную роль в нём играет Николай Наумов. Второй сезон комедийного фэнтези дебютировал в прошлом году. Его действие развернулось в Санкт-Петербурге, где команда решала проблемы с местными сказочными.

Снял второй сезон режиссёр первого Степан Гордеев. У него в продолжении шоу сыграли Илья Соболев, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Ева Смирнова, Алексей Кирсанов, Гоша Куценко, Антон Лапенко, Филипп Янковский, Роза Хайрулина, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Валентина Мазунина и другие.

В работе также находится спин-офф сериала под рабочим названием «Город гномов». В нём появится Гном-матерщинник в исполнинии Ильи Соболева. Другие персонажи, реквизит и локации спин-оффа создаются с использованием генеративных технологий. «Город гномов» станет первым полноценным оригинальным сериалом Okko, созданным с использованием технологии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось и о планах на фильм по «Волшебному участку».