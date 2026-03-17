Трейлер хоррора «У меня очень плохое предчувствие» даёт понять, что‑то очень плохое должно случиться

Каждый месяц этой весны на Netflix будет выходить новый проект, над которым поработали братья Мэтт и Росс Дафферы, создатели шоу «Очень странные дела». И первым в очереди стоит сериал «У меня очень плохое предчувствие», ранее известный под названием «Что‑то очень плохое должно случиться». Он выйдет 26 марта, и незадолго до премьеры получил трейлер, создающий гнетущую атмосфера приближающегося кошмара.



Создательницей проекта выступила Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Главные роли в сериале сыграли Адам ДиМарко («Белый лотос») и Камила Морроун («Ночной администратор», «Дейзи Джонс и The Six», «Мармелад»).

В центре сюжета жених и невеста. События сериала охватят неделю их жизни перед запланированной свадьбой. И что‑то очень плохое должно случиться в это время.

23 апреля на Netflix дебютирует анимационное шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го». А на 21 мая намечена премьера сериала «Городок». Их тоже продюсировали Дафферы.