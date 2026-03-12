Омни-Мэн и Марк появились на новом постере четвёртого сезона супергероики для взрослых «Неуязвимый»

На следующей неделе Prime Video начнёт выпускать продолжение мультсериала «Неуязвимый». Четвёртый сезон брутальной супергероики для взрослой аудитории дебютирует 18 марта. И за несколько дней до того стриминговый сервис опубликовал новый постер сезона с напоминанием о приближающейся премьере. На изображении отец и сын, Нолан и Марк, Омни-Мэн и Неуязвимый.

В день премьеры на Prime Video появятся три из восьми эпизодов сезона. Оставшиеся пять будут выходить по одному в неделю до 22 апреля. Грядущие эпизоды не станут последними. «Неуязвимого» заранее продлили на пятый сезон.

Мультсериал снят по серии комиксов, которая завершилась в 2018 году. В серии 144 выпуска, собранных в 25 томов. Кроме того, у «Неуязвимого» есть разные спин-оффы.

Сценаристом оригинальной работы и продюсером её экранизации является Роберт Киркман, также ответственный за комикс «Ходячие мертвецы». Ранее Киркман заявлял, что для полной экранизации исходного материала нужно семь, восемь или девять сезонов «Неуязвимого».

Третий сезон мультсериала вышел в 2025 году и стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных шоу Prime Video.