СЕРИАЛЫ
553

Натан Филлион отхватил леща от Алана Тьюдика в очередном тизере «Светлячка»

Таинственный анонс «Светлячка» всё ближе, возбуждённые чередой тизеров фанаты ждут, что же будет, а тем временем Натан Филлион пришёл за последним членом команды из ныне живущих — Аланом Тьюдиком. Что после «Серенити» особо иронично.

Капитан Мэл уже обил пороги Джины Торрес, Морены Баккарин, Шона Маэра, Саммер Глау, Джуэл Стэйт и Адама Болдуина.

15 марта актёры раскроют карты на фестивале Awesome Con, в программе которого числится панель Firefly. Многие сходятся во мнении, что объявят анимационный сериал. Тем более, что уже был один фальшивый тизер и он был прекрасен.

Правда, главный вопрос, которым все задаются, — позовут ли они Джосса Уидона. Автора культового сериала несколько лет назад отменили, но в ту тревожную пору, к их чести, никто из актёров «Файерфлая» не сказал против Босса дурного слова, скорее, даже наоборот. До воскресенья время ещё есть.

Теги
ВидеоАнонсыСветлячокМиссия „Серенити"СветлячокНатан ФиллионАлан ТьюдикДжосс Уидон
Комментарии (2)

