 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В российский прокат запланирован выход аниме-фильма «Новый Инициaл „Ди“. Легенда 1: Пробуждение» Новые фильмы недели: боевик с Джейсоном Стэйтемом и равиоли Оли Бузовой Half Sword — новый трейлер вирусного хита встречает публику сумасшедшей песней Кобра, энергон и дозы ужастика: вот что ждёт серию G.I. Joe в новом сюжете Фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» установил рекорд не только в прокате, но и на стриминге
• • •
 
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
478

Время пришло! Натан Филлион и другие актёры «Светлячка» выложили общее загадочное видео с намёком

Источник: Fox

Без паники, это не учебная тревога. Актёры безвременно почившего сериала «Светлячок» Натан Филлион и Джина Торрес внезапно выложили видео, где несколько раз говорят друг другу «Время пришло» и загадочно смотрят в небо. Авторами ролика также обозначены Алан Тьюдик, Джуэл Стэйт и Морена Баккарин — тоже, своего рода, космические контрабандисты.

Что бы всё это значило, спросите вы? Да чтоб мы знали. Культовый фантастический сериал Джосса Уидона был вероломно закрыт телеканалом Fox вот уже 23 года назад, и все 23 года фанаты мечтают о его продолжении. Неужто время пришло?

Не спешите радоваться. Во-первых, отмену Джосса Уидона никто не отменял. Во-вторых, ролик выложили на странице совместного подкаста Филлиона и Тьюдика Once We Were Spacemen. Так что очень вероятно, что команда космического грузового корабля класса Б1 соберётся там поностальгировать. Но надежда умирает последней.

Теги
АнонсыСветлячокТрейлерАлан ТьюдикНaтан Филлион
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

6Культовый «Светлячок» снова возвращается, в виде предыстории про капитана Рейнольдса 105Фaйepфлaй: Kинo и Cepиaл 51Firefly в мaccы, или Чeтыpнaдцaть пopций cчacтья нa oднoм DVD 103Peцeнзия нa «Фaйpфлaй»

Тоже интересно

1Глава DC Comics признал, что манга победила американские комиксы 0Topcreator Publishing готовится к выпуску финала «Хоукмуна» 24Диснеевский ужастик «На помощь!» режиссёра Сэма Рэйми едва не проиграл дешёвой экранизации видеоигры «Железное лёгкое» 0Четвёртый сезон аниме «Добро пожаловать в класс для особо одарённых» обзавёлся трейлером и датой премьеры 0В российский прокат запланирован выход аниме-фильма «Новый Инициaл „Ди“. Легенда 1: Пробуждение»

Далее на КГ

0
Рыжая Соня попадёт в жернова революции в своём новом комиксе
 1
Новые фильмы недели: Нив Кэмпбелл в «Крике 7» и пират Карибского моря Карл Урбан
 3
Бесчувственным злодеем в сериале «Бог войны» стал звезда «Дэдпула» Эд Скрейн
 0
Супергеройский экшен Marvel's Wolverine определился с датой выхода
 1
Панк-сказка «Король и Шут. Навсегда» заработала более 100 млн рублей за первый уикенд
 0
ЕВА-674: Прямая трансляция
 1
У новой экранизации триллера «Мыс страха» есть дата премьеры на Apple TV
 8
Тизер ужастика «Закулисье» пугает своей пустотой
 2
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи получил новые постеры до скорой премьеры на Prime Video
 7
Самара Уивинг и Кэтрин Ньютон за 8 минут застирывают насмерть врага в ролике ужастика «Я иду искать 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой»
 
Сериалы Опубликованы новые фото со съёмок фантастического триллера «Полдень» по книге «Жук в муравейнике» братьев Стругацких
 
Игры Анонсирована Life is Strange: Reunion — финал истории Макс и Хлои
 
Ужастику «28 лет спустя: Храм из костей» не хватило сил разобраться с «Аватаром: Пламя и пепел»
 
Аниме Аниме «Ванпанчмен» получит продолжение в 2027 году
 
Аниме В работе четвёртый сезон аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru