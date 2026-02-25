Время пришло! Натан Филлион и другие актёры «Светлячка» выложили общее загадочное видео с намёком

Без паники, это не учебная тревога. Актёры безвременно почившего сериала «Светлячок» Натан Филлион и Джина Торрес внезапно выложили видео, где несколько раз говорят друг другу «Время пришло» и загадочно смотрят в небо. Авторами ролика также обозначены Алан Тьюдик, Джуэл Стэйт и Морена Баккарин — тоже, своего рода, космические контрабандисты.

Что бы всё это значило, спросите вы? Да чтоб мы знали. Культовый фантастический сериал Джосса Уидона был вероломно закрыт телеканалом Fox вот уже 23 года назад, и все 23 года фанаты мечтают о его продолжении. Неужто время пришло?



Не спешите радоваться. Во-первых, отмену Джосса Уидона никто не отменял. Во-вторых, ролик выложили на странице совместного подкаста Филлиона и Тьюдика Once We Were Spacemen. Так что очень вероятно, что команда космического грузового корабля класса Б1 соберётся там поностальгировать. Но надежда умирает последней.