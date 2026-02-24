 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон Властелин кольца Шон Эстин делится «волшебным» артефактом в трейлере фильма «Вопрос времени» Dynamite опять перезапустит комикс про Вампиреллу Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная» PlayStation 6 могут отложить до 2028–2029 года из-за дефицита памяти
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
566

Бесчувственным злодеем в сериале «Бог войны» стал звезда «Дэдпула» Эд Скрейн

Источник: Marvel

Ещё одна важная роль закрыта в сериале по мотивам серии кровавых видеоигр «Бог войны». Даже практически не нуждающийся в представлении актёр Эд Скрейн — злодей из первого «Дэдпула» — получил партию Бальдра.

Бальдр — младший сын Одина, но одно из самых опасных его орудий. Харизматичный, непредсказуемый и острый на язык, Бальдр живёт по своим законам. Будучи мальчиком, он был проклят — не испытывает ни болевых, ни приятных физических ощущений. Это постоянно злит его и подогревает кровожадность персонажа, предпочитающего драться на кулаках. Кроме того, он постоянно ищет противника, способного потягаться с ним по силе. Врага, который заставит его что-нибудь почувствовать.

«Бог войны» сразу получил от Amazon Prime Video заказ на два сезона. Шоураннером значится Рональд Д. Мур.

Сериал уже успел собрать впечатляющий актёрский коллектив: Райан Хёрст (Кратос), Каллум Винсон (Атрей), Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Оулафссон (Тор), Мэнди Пэтинкин (Один), Аластер Дункан (Мимир) и другие.

Съёмки уже идут в Ванкувере.

Сюжет позаимствован из игры God of War 2018 года.

Теги
Бог войныРайан ХёрстМэнди ПатинкинЭд Скрейн
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War +Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 января

Тоже интересно

0Top Cow начало искать свежую кровь для своих культовых комиксов Witchblade и The Darkness 5«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе как мог противостоял «Аватару 3» и «Зверополису 2» 24Зази Битц смачно убивает сатанистов Тома Фелтона и Хизер Грэм в кровавом трейлере «Они тебя убьют» 6Новый трейлер Resident Evil Requiem посвящен Леону и возвращению в Раккун-Сити 3«Власть книжного червя» продолжается: дата премьеры новой части аниме от Wit Studio

Далее на КГ

0
Супергеройский экшен Marvel's Wolverine определился с датой выхода
 1
Панк-сказка «Король и Шут. Навсегда» заработала более 100 млн рублей за первый уикенд
 0
ЕВА-674: Прямая трансляция
 0
У новой экранизации триллера «Мыс страха» есть дата премьеры на Apple TV
 8
Тизер ужастика «Закулисье» пугает своей пустотой
 2
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи получил новые постеры до скорой премьеры на Prime Video
 7
Самара Уивинг и Кэтрин Ньютон за 8 минут застирывают насмерть врага в ролике ужастика «Я иду искать 2»
 0
Раскрыта дата премьеры фэнтезийного аниме «Ателье колдовских колпаков»
 2
Новые сериалы недели: возвращение «Клиники» и очередной спин-офф «Йеллоустоуна»
 5
Заляпанная кровищей Приянка Чопра и чистенький пират Карл Урбан на плакатах экшена «Блеф»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Анонсирована Castlevania: Belmont‘s Curse — стильная метроидвания от авторов Dead Cells
 
Кино Netflix отправляет на Северный полюс создателя «Настоящего детектива» искать пропавшую сверхсекретную технику
 
Аниме Аста возвращается на экраны: «второй» сезон фэнтези-аниме «Чёрный клевер» дебютирует в 2026 году
 
Кино Изначальное видение Квентина Тарантино — «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — скоро выходит в цифре
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Иронично и непостижимо: Джоан Роулинг никак не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru