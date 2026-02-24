Бесчувственным злодеем в сериале «Бог войны» стал звезда «Дэдпула» Эд Скрейн

Ещё одна важная роль закрыта в сериале по мотивам серии кровавых видеоигр «Бог войны». Даже практически не нуждающийся в представлении актёр Эд Скрейн — злодей из первого «Дэдпула» — получил партию Бальдра.

Бальдр — младший сын Одина, но одно из самых опасных его орудий. Харизматичный, непредсказуемый и острый на язык, Бальдр живёт по своим законам. Будучи мальчиком, он был проклят — не испытывает ни болевых, ни приятных физических ощущений. Это постоянно злит его и подогревает кровожадность персонажа, предпочитающего драться на кулаках. Кроме того, он постоянно ищет противника, способного потягаться с ним по силе. Врага, который заставит его что-нибудь почувствовать.

«Бог войны» сразу получил от Amazon Prime Video заказ на два сезона. Шоураннером значится Рональд Д. Мур.

Сериал уже успел собрать впечатляющий актёрский коллектив: Райан Хёрст (Кратос), Каллум Винсон (Атрей), Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Оулафссон (Тор), Мэнди Пэтинкин (Один), Аластер Дункан (Мимир) и другие.

Съёмки уже идут в Ванкувере.

Сюжет позаимствован из игры God of War 2018 года.