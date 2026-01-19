Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 января

HBO разрабатывает сиквел «Игры престолов» про Арью Старк. Кого там точно не будет, так это Джона Сноу.

Игровой Тор стал Кратосом в сериале по мотивам «Бога войны». Парень пошёл на повышение

Эмилия Кларк сломала ребро на съёмках секс-сцен сериала «Пони». Даже Кхал Дрого себе такого не позволял!

Музыкальный волшебник Ханс Циммер напишет звуковую дорожку для сериала по «Гарри Поттеру». Взяли заслуженного ветерана индустрии.