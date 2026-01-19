Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 января

Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц». К расхищению готова.
Сериал по игре «Бог войны» нашёл в лице Терезы Палмер богиню семьи. Жена другого бога.
HBO разрабатывает сиквел «Игры престолов» про Арью Старк. Кого там точно не будет, так это Джона Сноу.
Неутешительная правда про киновселенную Warhammer 40,000 от Генри Кавилла: нет никаких точных сроков. Но работа продолжается.
Игровой Тор стал Кратосом в сериале по мотивам «Бога войны». Парень пошёл на повышение
Эмилия Кларк сломала ребро на съёмках секс-сцен сериала «Пони». Даже Кхал Дрого себе такого не позволял!
Джордж Р.Р. Мартин рассказал о конфликте с шоураннером «Дома дракона»: «Это больше не моя история». В принципе теперь всё понятно.
Музыкальный волшебник Ханс Циммер напишет звуковую дорожку для сериала по «Гарри Поттеру». Взяли заслуженного ветерана индустрии.
Сериал «Мистер и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер будет спасён. Второй сезон нашёл нового шоураннера.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: