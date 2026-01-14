 
 
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
347

Неутешительная правда про киновселенную Warhammer 40,000 от Генри Кавилла: нет никаких точных сроков

Источник: Netflix

Погрязшая в вечной войне вселенная настольных игр, книг и видеоигр Warhammer 40,000 **прекрасно чувствует себя и без киноадаптаций, над которыми сейчас работают **Генри Кавилл — как главный энтузиаст проекта, — и компания Amazon MGM в качестве производственной и финансовой базы.

Компания Games Workshop, владеющая брендом, также чувствует себя уверенно, однако поклонникам всё равно хотелось бы больше определённости с фильмами и сериалами по мотивам. В конце концов, кого именно там сыграет Генри — Императора Человечества, одного из примархов или даже кустодианца?

Увы, глава Games Workshop пока не может внести ясность и лишь подтверждает, что работа продолжается:

Мы продолжаем работать над несколькими многообещающими проектами, которые перенесут Warhammer на экраны доселе невиданным образом. Наши художественные направления всё ещё находятся в разработке у партнёров в Amazon MGM, а также у Генри Кавилла и Vertigo.

В порядке вещей, когда это занимает несколько лет. И хотя я был бы рад назвать точную дату, как мы это обычно делаем в нашем основном бизнесе, реальность такова: как и в случае с любым лицензионным соглашением, мы не влияем на сроки. Бизнес-процессы партнёров — их дело.

Пожалуй, все, кто обладает хотя бы поверхностными знаниями об устройстве Warhammer 40,000, должны понимать: начать снимать фильмы и сериалы в этой вселенной — дело совершенно не рядовое. Хорошо, если у мистера Кавилла есть время и ресурсы, чтобы найти правильный подход. Но рано или поздно кто-нибудь потребует результат. И это будут не фанаты.

Теги
Warhammer 40.000Генри Кавилл
