Угроза страшнее Конга и Годзиллы появляется в тизере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Второй сезон сериала «„Монарх“: Наследие монстров», действие которого разворачивается в той же вселенной, что и кинофранчайз, судя по новому тизеру, тоже подбирается к сюжету, когда два местных титана, Кинг Конг и Годзилла, вынуждены объединиться против общей угрозы.

Свежий ролик точно на это намекает, хотя ничего подобного не показывает,

Показ следующих серий стартует на сервисе AppleTV 27 февраля.

В полном составе вернутся персонажи, пережившие первый сезон. Разумеется, самым достойным продолжает оставаться герой Курта Рассела. В тизере его, слава стриминговым богам, хватает.

Какие-то действия людишек в ранних сериях привели к тому, что теперь в истории проявил себя Кинг Конг и другие ужасные монстры.