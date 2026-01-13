 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Футуристический бомж Сэм Рокуэлл на первом кадре фильма режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински «Досадно!» — Дженсен Эклс прокомментировал отмену «Обратного отсчёта» Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная» 76-летний Сэм Джексон и 45-летняя Ева Грин изображают супругов на первом кадре криминальной комедии «Годзилла: Минус ноль» практически одновременно выйдет в Японии и Штатах
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
619

Угроза страшнее Конга и Годзиллы появляется в тизере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Второй сезон сериала «„Монарх“: Наследие монстров», действие которого разворачивается в той же вселенной, что и кинофранчайз, судя по новому тизеру, тоже подбирается к сюжету, когда два местных титана, Кинг Конг и Годзилла, вынуждены объединиться против общей угрозы.

Свежий ролик точно на это намекает, хотя ничего подобного не показывает,

Показ следующих серий стартует на сервисе AppleTV 27 февраля.

В полном составе вернутся персонажи, пережившие первый сезон. Разумеется, самым достойным продолжает оставаться герой Курта Рассела. В тизере его, слава стриминговым богам, хватает.

Какие-то действия людишек в ранних сериях привели к тому, что теперь в истории проявил себя Кинг Конг и другие ужасные монстры.

Теги
Видео„Монарх“: Наследие монстровКурт РасселУайатт Рассел
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Годзилла поднимается из пучины вод на кадре из второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров»

Тоже интересно

16Звезда «Пацанов» Энтони Старр совершенно неузнаваем на съёмках нового фильма (фото) 4Третий сезон сериала «Ван-Пис» уже в производстве 9Идут съёмки романтического комедийного киноальманаха «Тюльпаны» 0Рецензия и отзывы на игру Dungeons 4 24Дейзи Ридли сыграет в реальной истории медсестры, которая по ночам становилась злым бойцом MMA

Далее на КГ

0
ЕВА-668: Прямая трансляция
 2
В работе четвёртый сезон аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!»
 0
История Уолли Уика — персонажа, который подарил жизнь новому жанру… и Диззи
 0
Второй сезон манги «Дэдпул: Самурай» получит продолжение
 17
Гордые вакандцы встречают весёлого представителя Фантастической четвёрки в тизере «Мстители: Судный день»
 2
Новое аниме зимы 2026 года
 5
Как вам такие бороды? Мэтт Дэймон и Бен Аффлек соревнуются в суровости на постерах триллера «Лакомый кусок»
 4
Не добившись заметных результатов в прокате, спортивная комедия с Тимоти Шаламе скоро выходит в цифре.
 2
Новые фильмы недели: «28 лет спустя: Храм костей» и «Лакомый кусок» Джо Карнахана
 0
Маленький ненавистник понедельников — BOOM! Studios выпустит комикс о ребёнке Гарфилде
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новая сказка начинается: тизер фильма «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, Викторией Исаковой и Софией Лопуновой
 
Кино Шедевру «Битва за битвой» с Леонардо Дикаприо не хватило жалких ста миллионов долларов до окупаемости
 
Экшен-сериалы «Последний отсчёт» с Дженсеном Эклсом и «Бабочка» с Дэниелом Кимом отменены с особым цинизмом
 
Кино На «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» потратили почти $ 600 млн
 
Кино Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» заработала в прокате более 900 млн рублей
 
Брутальная девушка-гладиатор продолжает битву с тварями и собственными грехами в третьей выпуске Heavy Metal
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
3ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru