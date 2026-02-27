Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны»

Вслед за новостями о кастовых решениях, стриминговый сервис Prime Video поделился первым кадром из предстоящего телесериала «Бог войны» — экранизации серии популярных экшенов God of War. На кадре главный герой, спартанец и агрессивный атеист Кратос, учит стрелять из лука своего сына Атрея, больше известного как Мальчик.

Сюжет сериала основан на игре God of War 2018 года. В ней Кратос, бывший спартанский воитель с непростой судьбой, переехал из Греции, где устроил геноцид божественного пантеона, в Скандинавию. Здесь мужчина обзавёлся новой семьей и просто жаждет спокойной жизни. Но когда жена умирает, он отправляется в путешествие вместе с сыном, чтобы развеять прах супруги. Мешают этому настырные скандинавские боги, которые не вняли народной мудрости и не стали учиться на чужих ошибках (читай: на ошибках своих древнегреческих коллег).

Кратоса воплотит на малом экране Райан Хёрст, а роль Атрея отошла Каллуму Винсону — на представленном выше кадре они в образах своих персонажей. Также в сериале сыграют Тереза Палмер (Сиф), Оулавюр Дарри Оулафссон (Тор), Мэнди Патинкин (Один), Эд Скрейн (Бальдр) и другие. Да данный момент «Бог войны» не имеет даты выхода, но ожидается, что съёмки закончатся весной 2027 года.