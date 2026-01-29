Тор с ПТСР: в сериале God of War появился актёр, играющий Бога Грома в глубоком запое

Если благодаря Marvel образ скандинавского бога грома Тора ассоциируется с Крисом Хемсвортом, то экранизация игры God of War в формате одноимённого сериала сильно поправит эту картину.

Оулавюр Дарри Оулафссон — звезда сериала «Разделение»— получил партию бога с молотом.

«Бог войны» рассказывает о похождениях отца и сына — Кратоса и 10-летнего Атрея, которые отправляются в непростое путешествие, чтобы развеять пепел жены и матери — Фэй. Их приключения помогают Кратосу воспитать из сына достойного бога, тогда как мальчик стремится сделать отца более человечным.

Кратос, центральный персонаж всего франчайза, по рождению — спартанец, по своей природе — бог. Он вырос в суровой культуре, стал командующим армией своей родины и верно служил ей, пока не заключил судьбоносную сделку с Аресом — греческим богом войны. В итоге Кратос одержал победу в битве, но ценой утраты собственной души.

Актёр присоединился к Райану Хёрсту (Кратос), Максу Паркеру (Хеймдалль) и Терезе Палмер (Сиф).

Описание Тора в сериале следующее: Бог Грома — человек-скала, потрёпанный большой войной и собственными поступками, которые мучают его по сей день. Когда-то он был верным воином Асгарда и правой рукой отца, теперь же Тор — всего лишь тень прежнего себя, пытающаяся утопить горе в алкоголе и не думать о заплаченной цене. Его стремление держать жену и детей поблизости лишь усиливает чувство одиночества, однако мощь бога всё ещё живёт в нём и ждёт своего часа.

Стриминг Amazon MGM сразу заказал два сезона.