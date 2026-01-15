Игровой Тор стал Кратосом в сериале по мотивам «Бога войны»

Пройден наиважнейший этап в разработке сериала по мотивам культовой видеоигры «Бог войны». Потенциальные зрители узнали исполнителя главной роли — спартанца с очень сложной судьбой, покончившего с пантеоном греческих богов, Кратоса. Его роль сыграет Райан Хёрст — мужчина с, как и полагается, брутальной внешностью, снимавшийся в сериале «Сыны анархии».

У него также есть связь с первоисточником — он играл Тора в одной из частей серии: God of War Ragnarök.

Сюжет сериала оставит древнегреческие похождения протагониста в прошлом. Перед зрителями откроются все прелести взаимоотношений Кратоса с богами скандинавского пантеона. Повествовательная цель первого сезона — в компании с сыном Атреем совершить паломничество, чтобы развеять пепел жены центрального персонажа. В течение путешествия Кратос будет стараться воспитать из Атрея хорошего бога, а тот — сделать из отца более человечного человека.

Рональд Д. Мур выступает сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

Cnhbvbyu Amazon Prime сразу согласился на два сезона.