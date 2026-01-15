 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф» Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» Square Enix возвращается на родину: издатель проводит увольнения в западных офисах Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон Ваншот-кроссовер DC K.O.: Boss Battle получил обложки и несколько страниц
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
1 122

Игровой Тор стал Кратосом в сериале по мотивам «Бога войны»

Пройден наиважнейший этап в разработке сериала по мотивам культовой видеоигры «Бог войны». Потенциальные зрители узнали исполнителя главной роли — спартанца с очень сложной судьбой, покончившего с пантеоном греческих богов, Кратоса. Его роль сыграет Райан Хёрст — мужчина с, как и полагается, брутальной внешностью, снимавшийся в сериале «Сыны анархии».

У него также есть связь с первоисточником — он играл Тора в одной из частей серии: God of War Ragnarök.

Промо-арт сериала «Бог войны»

Сюжет сериала оставит древнегреческие похождения протагониста в прошлом. Перед зрителями откроются все прелести взаимоотношений Кратоса с богами скандинавского пантеона. Повествовательная цель первого сезона — в компании с сыном Атреем совершить паломничество, чтобы развеять пепел жены центрального персонажа. В течение путешествия Кратос будет стараться воспитать из Атрея хорошего бога, а тот — сделать из отца более человечного человека.

Рональд Д. Мур выступает сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

Cnhbvbyu Amazon Prime сразу согласился на два сезона.

Бог войны
Ещё на эту тему

22Геймеры выбрали лучшие и самые желанные экранизации видеоигр

Тоже интересно

1019 лет спустя: первый взгляд на Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип в тизере «Дьявол носит Prada 2» 14Третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» получил дату премьеры 12Истина. Справедливость. Какая нафиг разница: Милли Олкок на первом постере «Супергёрл» 5«Кей-поп-охотницы на демонов 2» начнут мировое турне только в 2029 году

Далее на КГ

0
«Хватит стучать»: сценарист комиксов издательства Image призвал коллег прекратить доносить друг на друга
 2
Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе
 0
Пока что держит слово: Marvel якобы собирается завершить сагу о перезапущенной «Ультимативной» вселенной
 0
Image будет выпускать фэнтези-сатиру D'orc
 5
В соревновании голов на постере ужастика «Крик 7» побеждает Гоустфейс
 0
Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон
 8
Незаметно прошедший в кинотеатрах экшен «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном уже доступен в цифре
 6
Выхода нет: трейлер суровой фантастики «Резервация»
 4
«Аватар» с бобрами: специальный ролик мультфильма Pixar «Прыгуны»
 11
Ромком «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой получил постер меньше чем за месяц до премьеры
Кино Netflix может отправлять фильмы Warner Bros. в прокат только на 17 дней
 
Второй сезон сериала «Ван-Пис» обзавёлся постером с новой локацией
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино
 
Вселенная «Русов против Ящеров» расширится комиксом «Казахи против Динозавров»
 
Кино Сказка «Горыныч» заработала больше 1 млрд рублей в прокате
 
Кино Два поколения иллюзионистов фокусничают в отрывке из фильма «Иллюзия обмана 3»
 
