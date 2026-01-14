 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
76-летний Сэм Джексон и 45-летняя Ева Грин изображают супругов на первом кадре криминальной комедии Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф» Не добившись заметных результатов в прокате, спортивная комедия с Тимоти Шаламе скоро выходит в цифре. Тайна начинается снова: первый игровой сериал по «Скуби-Ду» снимут в этом году
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
483

Выхода нет: трейлер суровой фантастики «Резервация»

Источник: KION

Дату премьеры и трейлер получил фантастический триллер «Резервация» — экранизация романа «Принцип чётности» Станислава Гимадеева. Их опубликовал онлайн-кинотеатр KION, в котором адаптация и выйдет. А начнётся показ сериала, как оказалось, 1 февраля.

В центре сюжета бывший полицейский Сергей. Когда он возвращается в родной город, то узнаёт, что тот отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Войти в аномалию можно. Но выйти потом живым за её пределы уже нельзя. Теперь закрытый город называют резервацией. Сергей хочет вытащить родных из ловушки и решается проникнуть на закрытую территорию. Там всё оказывается ещё хуже: годами в резервации бесследно исчезают дети. Их пропажа каким-то образом связана с аномалией, поэтому для спасения семьи Сергею придётся раскрыть тайну этого загадочного места.

Режиссёром «Резервации» выступил Алексей Андрианов («Шпион», «Васнецова», «Столыпин»). Главную роль в сериале исполнил Денис Шведов («Доктор Преображенский», «Мажор», «Майор»). Также роли в проекте сыграли Полина Гухман, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Тимофей Кочнев, Николай Шрайбер, Ольга Макеева, Алексей Розин, Денис Хохрин, Александр Аверин, Николай Лунин, Валерия Астапова и другие.

Оригинальная книга вышла в 2003 году.

Теги
ВидеоРезервацияKION
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Альфред Молина и Джина Дэвис столкнутся с монстром в новой фантастике от создателей «Очень странных дел» 1Третий сезон мистики «Школьные духи» получил дату премьеры 6Тайна начинается снова: первый игровой сериал по «Скуби-Ду» снимут в этом году

Тоже интересно

5«Выбирайте неудачника»: Фрэнк Миллер дал совет начинающим авторам комиксов 3Кевин Смит очень своеобразно вернулся к своей «Догме» посредством нового комикса 14Старые продюсеры серии про Джеймса Бонда продали права Amazon далеко не за миллиард долларов 7Романтический комедийный киноальманах «Тюльпаны» отснят 29Netflix может отправлять фильмы Warner Bros. в прокат только на 17 дней

Далее на КГ

1
«Аватар» с бобрами: специальный ролик мультфильма Pixar «Прыгуны»
 4
Ромком «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой получил постер меньше чем за месяц до премьеры
 3
Высокоскоростная мясорубка в геймплейном трейлере Carmageddon: Rogue Shift
 16
Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф»
 0
Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» в домашнем прокате превысили 39 млрд иен
 17
Поистине «Бесконечное лето» — анонсирован сиквел культовой визуальной новеллы про попаданца в пионерлагере
 2
Телеовощи. Выпуск 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 10
Сериал «Мистер и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер будет спасён
 15
Новогодний кинопрокат поставил рекорд по сборам
 9
Облизанный критиками «28 лет спустя: Храм из костей» может спугнуть «Аватар 3» с первого места в прокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Он не извращенец» — Дженнифер Лоуренс не понадобился интимный координатор для сцен с Робертом Паттинсоном
 
Кино Детишки Джейка Салли улепётывают от злых На'ви в первом отрывке «Аватара 3»
 
Капитан Америка и коммандос полноценно сталкиваются с ксеноморфами во втором выпуске Alien vs Captain America
 
Кино Надвигается китайский плюшевый зверинец! Sony Pictures экранизирует серию игрушек «Лабубу»
 
Кино Дейзи Ридли проявит чудеса стойкости в экшен-триллере от режиссёра «Заложницы»
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
0ЕВА
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
4ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru