Выхода нет: трейлер суровой фантастики «Резервация»

Дату премьеры и трейлер получил фантастический триллер «Резервация» — экранизация романа «Принцип чётности» Станислава Гимадеева. Их опубликовал онлайн-кинотеатр KION, в котором адаптация и выйдет. А начнётся показ сериала, как оказалось, 1 февраля.



243

50%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

1

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p4,9 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60267" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

В центре сюжета бывший полицейский Сергей. Когда он возвращается в родной город, то узнаёт, что тот отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Войти в аномалию можно. Но выйти потом живым за её пределы уже нельзя. Теперь закрытый город называют резервацией. Сергей хочет вытащить родных из ловушки и решается проникнуть на закрытую территорию. Там всё оказывается ещё хуже: годами в резервации бесследно исчезают дети. Их пропажа каким-то образом связана с аномалией, поэтому для спасения семьи Сергею придётся раскрыть тайну этого загадочного места.

Режиссёром «Резервации» выступил Алексей Андрианов («Шпион», «Васнецова», «Столыпин»). Главную роль в сериале исполнил Денис Шведов («Доктор Преображенский», «Мажор», «Майор»). Также роли в проекте сыграли Полина Гухман, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Тимофей Кочнев, Николай Шрайбер, Ольга Макеева, Алексей Розин, Денис Хохрин, Александр Аверин, Николай Лунин, Валерия Астапова и другие.

Оригинальная книга вышла в 2003 году.