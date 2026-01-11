Тайна начинается снова: первый игровой сериал по «Скуби-Ду» снимут в этом году

Прошлой весной стриминговый сервис Netflix заказал ремейк классического мультфильма Warner Bros. «Скуби-Ду». Этим ремейком станет первый игровой сериал в обширном медиафранчайзе «Скуби-Ду». И заказанный сериал из восьми эпизодов начнут снимать этой весной. Если верить разным инсайдерам, съёмки шоу стартуют в апреле в Атланте. И их могут завершить до конца второго квартала года.

Шоураннерами и сценаристами проекта назначены Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя», «Черепашки-ниндзя 2», «Цитадель») и Скотт Розенберг («Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»). Аппелбаум и Розенберг также в числе исполнительных продюсеров шоу. На той же должности они были у сериалов «Меломанка», «Ковбой Бибоп», «Цитадель» и «Извне».

А вот исполнители главных ролей пока не объявлены.

В игровом шоу покажут новую версию появления команды разгадывателей тайн. По сюжету в своё последнее лето в лагере друзья Шэгги и Дафна оказываются втянутыми в тревожные события. Некая тайна окружает одинокого потерянного щенка, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и умной Велмой и странным, но красивым Фредди друзья берутся раскрыть дело. И эта загадка втягивает каждого из четверых в жуткий кошмар.

Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» познакомил зрителей с Фредом, Дафной, Велмой, Шэгги и говорящим псом Скуби-Ду. Они распутывали загадочные дела и не позволяли, чтобы хитрым злодеям в масках, притворяющимся монстрами, всё сошло с рук. И хотя оригинал дебютировал в сентябре 1969 года, франчайз продолжает расширяться новыми проектами до сих пор.

Сейчас франчайз включает пять игровых адаптаций. Это фильмы «Скуби-Ду», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», «Скуби-Ду 3: Тайна начинается», «Скуби-Ду 4: Проклятье озёрного монстра» и «Дафна и Велма».