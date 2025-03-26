 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneRHUXBHquA

   
Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин станет могучей Волшебницей и главным врагом Джареда Лето Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган на первых кадрах триллера Hurry Up Tomorrow Юра Борисов и другие номинанты на «Золотой глобус 2025» «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция В свежем выпуске Ultimate Spider-Man Человек-паук встретится с Песочным человеком
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
344

Netflix заказал первый игровой сериал во франчайзе «Скуби-Ду»

Источник: Warner Bros. Entertainment, Inc.

Есть франчайзы, которым суждено жить долго, и «Скуби-Ду» относится к таковым. Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» познакомил зрителей с Фредом, Дафной, Велмой, Шэгги и говорящим псом Скуби-Ду. Они распутывали загадочные дела и не позволяли, чтобы хитрым злодеям в масках всё сошло с рук. И хотя оригинал дебютировал в сентябре 1969 года, франчайз продолжает расширяться новыми проектами до сих пор. А в будущем его пополнит первый игровой сериал.

Проект, о разработке которого стало известно ещё в прошлом году, действительно снимут. Как сообщил Deadline, стриминговый сервис Netflix заказал восьмисерийный ремейк классического мультфильма Warner Bros. «Скуби-Ду».

В игровом шоу покажут новую версию появления команды разгадывателей тайн. Как передал Deadline, в сериале в своё последнее лето в лагере друзья Шэгги и Дафна оказываются втянутыми в тревожные события. Некая тайна окружает одинокого потерянного щенка, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и умной Велмой и странным, но красивым Фредди друзья берутся раскрыть дело. И эта загадка втягивает каждого из четверых в жуткий кошмар.

Шоураннерами и сценаристами проекта являются Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя», «Черепашки-ниндзя 2», «Цитадель») и Скотт Розенберг («Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»). Аппелбаум и Розенберг также в числе исполнительных продюсеров шоу. На той же должности они были у сериалов «Меломанка», «Ковбой Бибоп», «Цитадель» и «Извне».

Сейчас франчайз включает пять игровых адаптаций. Это фильмы «Скуби-Ду», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», «Скуби-Ду 3: Тайна начинается», «Скуби-Ду 4: Проклятье озёрного монстра» и «Дафна и Велма». Последний показали в 2018 году.

Ранее стало известно, что шоураннеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» могут запустить новое шоу «Могучие рейнджеры».

Теги
Могучие РейнджерыNetflix
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

1Появились фото некоторых локаций со съёмок шоу «Фонари» от DC Studios +Шоураннеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» могут запустить новое шоу «Могучие рейнджеры» 11Третий сезон получит «Перси Джексон и Олимпийцы» — самый популярный сериал Disney+ в 2024 году

Тоже интересно

11«Бессмертная гвардия 2» выйдет на Netflix этим летом 6«Поднятие уровня в одиночку» ещё продолжается: новый трейлер завершающегося второго сезона аниме 2Морячок Попай приплывёт в Россию с большим сборником избранных классических комиксов 8Netflix поделился отрывком из фильма «Тролль 2» про охоту на гигантского монстра 8$ 700 млн за игру: обнародованы реальные бюджеты серии Call of Duty

Далее на КГ

1
Самая красивая звезда «Белого лотоса» должна убить парня на первом свидании в новом триллере
 15
И это Афина? Первые кадры Зендеи на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана
 6
Скандальный вестерн «Ржавчина» с Алеком Болдуином обзавёлся трейлером
 12
Тор Криса Хемсворта возвращается в новых «Мстителях» (фото)
 1
Появились фото некоторых локаций со съёмок шоу «Фонари» от DC Studios
 0
Вышел последний выпуск основного комикса про Человека-паука
 3
Создатели «Удивительной миссис Мейзел» выдали очередной хит — вышел трейлер балетной драмы «Этуаль»
 9
Промокшая Сидни Суини в чужой крови на кадрах нового фильма Apple TV+
 19
Идеальное попадание: Ник Фрост сыграет Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
 15
Трейлер фильма «Притворись моим мужем» от продюсера Сарика Андреасяна притворяется романтической комедией
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры «Игрокон 2025»: впечатления
 
Кино Брэд Питт гоняет на диких скоростях в свежем тизере «Формулы 1»
 
Аниме В издательстве «Комильфо» выйдет манга-триллер «По велению высших сил», по которой сняли фильм
 
«День из жизни»: появился ролик про трудные будни Человека-паука из мультсериала Marvel Studios
 
Кино Невероятный Том Круз в ролике экшена «Миссия невыполнима 8»
 
Аниме Серию новелл «Детективная карта Такао Амеку», по которой выходит аниме, снова экранизируют
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 592: Теория большого срока
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
4ЕВА – 625: Единорог-лесбиян
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
 
0Ноль кадров в секунду – 570: Деамериканизация
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 664: «Наша Russia. 8 марта», длинный «Аватар 3», «Никому не известный», «Красный шёлк»
 
0Ноль кадров в секунду – 569: Уйти от самих себя
 
 
7ЕВА – 624: Доспех-сталкер
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru