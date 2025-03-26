Звезда «Удивительной миссис Мейзел» в балетной драме от её создателей (трейлер)

Спустя два года после выхода финального эпизода «Удивительной миссис Мейзел» её создатели Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино готовятся удивлять — представлен трейлер балетной драмы «Этуаль», и выглядит это всё как минимум очень эффектно. В актёрском составе — известный по роли Ленни Брюса Люк Кирби, Шарлотта Генсбур и Лу де Лааж.

Amazon заранее одобрил два сезона, и премьера первого состоится уже 24 апреля.

В центре — руководители двух соперничающих танцевальных школ (Кирби и Генсбур), переживающие не лучшие времена. Однажды они в шутку решаются на обмен — своими лучшими танцорами. Так в Нью-Йорке оказывается непокорная француженка Шайенн (Лу де Лааж), которая сыплет остротами и ненавидит детей (и очень кое-кого напоминает).

В сериале также снялись Гидеон Глик, Дэвид Альварес, Саймон Кэллоу, Дэвид Хейг, Яник Трусдейл, Юнити Фелан, а также профессиональные танцоры Чжан Ламай и Джон Лэм.