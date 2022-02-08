Мидж возвращается в трейлере четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

«Всем спасибо и доброй ночи!» Звезда стендапа в исполнении Рэйчел Броснахэн возвращается в трейлере четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Свежие эпизоды ретро-комедии начнут выходить на цифровой платформе Amazon 18 февраля.

На дворе начало 60-х, а Мидж Мэйзел (Броснахэн) продолжает свой непростой путь наверх, к сияющим огнями софитов вершинам стендап-комедии. И уже не в первой следование своему призванию будет не лучшим образом сказываться на отношениях главной героини с её друзьями и роднёй.

В остальных ролях задействованы Алекс Борштейн, Тони Шэлуб, Марин Хинкль, Люк Кирби, Джейн Линч, Майло Вентимилья, Джейсон Александер и другие. Шоураннерами сериала значатся его создатели Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино.