Без Николаса Кейджа, но с Кэтрин Зетой-Джонс — актриса записалась в сериал «Сокровище нации»

В актёрском составе многосерийного приключения «Сокровище нации» солидное пополнение — одну из главных ролей в сериале сыграет Кэтрин Зета-Джонс. Она составит компанию центральному персонажу в исполнении Лизетт Алексис. Условный спин-офф одноимённой киносерии с Николасом Кейджем разрабатывают для цифровой платформы Disney+.

Сериал-переосмысление раскроет актуальные проблемы самобытности, общества, исторического авторства и патриотизма. Молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Алексис) вместе с расово разнообразной командой друзей отправится в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

Зета-Джонс сыграет Билли — крутую миллиардершу, эксперта по всплывающему на чёрном рынке антиквариату и охотницу за сокровищами, живущую по собственным правилам. Билли смогла из нищей сироты дорасти до успешной бизнесвумен и искательницы приключений, жаждущей отыскать легендарный клад, который имеет для неё особую ценность.

В сериале также снимаются Линон Смит, Зури Рид, Джейк Остин Уокер, Антонио Киприано и Джордан Родригес. Режиссирует Мире Наир по сценарию авторов первого фильма Марианны и Кормака Уибберли; они же вместе с Джерри Брукхаймером выступают исполнительными продюсерами проекта.