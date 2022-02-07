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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Стерпится — слюбится. Продюсер «Доктора Кто» уверен: Джоди Уиттакер со временем оценят по достоинству

Источник: BBC One

Продюсер «Доктора Кто» Мэтт Стривенс считает, что нелестные рейтинги и отзывы на последние сезоны сериала связаны с тем, что зрителям тяжело даётся отказ от привычного, а к решению взять на роль Доктора Джоди Уиттакер жизнь их и вовсе не готовила. Это первый случай в истории «Доктора Кто», когда Повелителя Времени сыграла женщина. По мнению продюсера, недоумение поклонников связано с чрезмерной преданностью фандома, а не, скажем, жалким сценарием.

Каждого Доктора критикуют, и шоураннерам тоже достаётся. Мне понравилась реакция Стивена Моффата (бывший шоураннер и сценарист) на возвращение Рассела Т. Дэвиса. Он написал в «Инстаграме»: «РАССЕЛ Т. ДЭВИС ДОЛЖЕН УЙТИ!» Это было очень остроумно, всегда есть фанаты простых мелодий. В каком-то смысле, это хорошо. Самое замечательное, что у нас есть свобода слова, и люди вольны говорить всё, что хотят. На каждом этапе развития «Доктора Кто» были сильные игроки и люди, говорившие: «Это не то, к чему я привык…» За короткий отрезок времени создаётся огромная привязанность, заставляющая оглядываться назад. Потом такие комментарии исчезают. Думаю, через какое-то время Доктора Джоди Уиттакер оценят по достоинству и даже полюбят.

Мэтт Стривенс, винит всех, кроме себя

Справедливости ради, жаловаться здесь надо не на поклонников, они-то как раз ребята лояльные, раз из года в год согласны видеть пришельцев, выглядящих менее убедительно, чем среднестатистическая домашняя кофеварка. Не на их неспособность отпускать — фандом переживает смену Доктора каждую пару-тройку лет. И уж точно не на актрису — Уиттакер сама говорила, не так уж много от неё зависит.

Надо отдать должное Стривенсу, хорошая попытка отвлечь внимание от страйков текущего шоураннера «Доктора Кто» Криса Чибнелла. Он нанёс сериалу практически непоправимый урон пугающих масштабов, потому и уходит, но ему дают шанс покинуть проект, не оборачиваясь на взрыв и совсем не по-джентельменски спихнув ответственность на актрису.

Теги
Доктор Кто
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