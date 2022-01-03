 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Убивающая любовь» — трейлер и сэйю для аниме о романтических отношениях киллера и охотницы за головами Netflix выпустит фэнтези-аниме «Дитя месяца богов» «Интересный и провокационный» — глава Netflix о новом триллере Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером Рецензия и отзывы на фильм «Матрица: Воскрешение» Первые успехи фильма «Магическая битва 0»
2
СЕРИАЛЫ
314
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Доктора Кто» ответила на обвинения в росте мужской преступности из-за выбора женщины на роль Доктора

Источник: BBC One

Исполнительнице роли Тринадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто» пришлось столкнуться с обвинениями в росте мужской преступности в Великобритании, потому что партию Повелителя Времени отдали женщине Джоди Уиттакер. Мастер логических цепочек — депутат от консерваторов Ник Флетчер — считает: когда в проектах женский персонаж становится героем, мужчинам остаётся играть только злодеев. Не с кого брать пример, не на кого равняться. Так и сказал.

Стоит ли удивляться тому, что так много молодых людей совершают преступления?

Вот и Уиттакер досталось, ведь она стала первой женской регенерацией Доктора в сериале. Актриса посчитала заявление Флетчера опасным.

Думаю, с одной стороны, это забавно, а с другой — нервирует. Как бы мне ни нравилось считать, что мир вращается вокруг меня, не думаю, что в моих руках такой большой контроль. Есть в этом нечто зловещее: женщин обвиняют в действиях мужчин. Это очень опасное заявление. Я считаю, что женщины — отличные образцы для подражания. Заменить кого-то не значит забрать, это только расширяет горизонты.

Вернёмся к сериалу. В первый день Нового года вышел рождественский спецэпизод «Доктора Кто», где далеки заманили Доктора в петлю времени, а в весеннем спецвыпуске в проект вернутся давние противники Повелителя Времени — Морские дьяволы.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

24Нужен Доктор? Рассел Т. Дэвис подтвердил, что поиски нового Повелителя Времени уже начались

Тоже интересно

Далее на КГ

7
Джаред Лето пробует свои сверхсилы в телероликах «Морбиуса»
 6
Тесса Томпсон показала новый костюм Валькирии для «Тора 4» (фото)
 1
Роланд Эммерих обрушит на зрителей тёмную сторону Луны в формате IMAX (фото)
 1
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 15
Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона
 2
«Эндо и Кобаящи в прямом эфире комментируют злодейку» — анонс аниме про спасение злодейки из отомэ-игры
 21
«Последний богатырь: Посланник тьмы» стал лидером праздничных выходных и установил новый рекорд
 8
Как Николас Кейдж готовится к роли Дракулы — смотрит старые и новые ужастики
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 27 декабря 2021 г. — 2 января
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 27 декабря 2021 г. — 2 января
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 496: «Не смотрите наверх», «Вальдо», «В роли Рикардо»
 
8Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 107: Интервью с главой студии Morteshka (Black Book)
 
4Ноль кадров в секунду – 401: А ты был не прав...
 
1ЕВА – 457: Худший флэшбек
 
 
14Телеовощи – 424: Битва за ваше сердечко
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru