Звезда «Доктора Кто» ответила на обвинения в росте мужской преступности из-за выбора женщины на роль Доктора

Исполнительнице роли Тринадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто» пришлось столкнуться с обвинениями в росте мужской преступности в Великобритании, потому что партию Повелителя Времени отдали женщине Джоди Уиттакер. Мастер логических цепочек — депутат от консерваторов Ник Флетчер — считает: когда в проектах женский персонаж становится героем, мужчинам остаётся играть только злодеев. Не с кого брать пример, не на кого равняться. Так и сказал.

Стоит ли удивляться тому, что так много молодых людей совершают преступления?

Вот и Уиттакер досталось, ведь она стала первой женской регенерацией Доктора в сериале. Актриса посчитала заявление Флетчера опасным.

Думаю, с одной стороны, это забавно, а с другой — нервирует. Как бы мне ни нравилось считать, что мир вращается вокруг меня, не думаю, что в моих руках такой большой контроль. Есть в этом нечто зловещее: женщин обвиняют в действиях мужчин. Это очень опасное заявление. Я считаю, что женщины — отличные образцы для подражания. Заменить кого-то не значит забрать, это только расширяет горизонты.

Вернёмся к сериалу. В первый день Нового года вышел рождественский спецэпизод «Доктора Кто», где далеки заманили Доктора в петлю времени, а в весеннем спецвыпуске в проект вернутся давние противники Повелителя Времени — Морские дьяволы.