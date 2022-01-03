Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона

Казалось бы, у создателей «Гарри Поттера» было десять лет, чтобы подготовиться к нашумевшему «Возвращению в Хогвартс», а чтобы запомнить, как выглядит их собственная Гермиона — примерно вдвое больше. Но что-то пошло не так.

В то время как Эмма Уотсон предавалась детским воспоминаниям, на экране появлялись её фотографии тех лет, среди которых внезапно оказался кадр с другой Эммой — Робертс. Ох уж эти Эммы — кто их разберёт!

Глазастые пользователи «Твиттера» тут же обнаружили подмену, и Warner Bros. снова досталось. На фоне столь эпического ляпа небольшая путаница с близнецами Уизли — создатели перепутали актёров Джеймса и Оливера Фелпсов — кажется совсем уж невинной оплошностью. Было бы действительно странно, если бы те, кто не способен отличить совершенно разных актрис, вдруг смогли увидеть разницу между двумя практически идентичными людьми.

В общем, душевно посидели.

Но даже несмотря на откровенные косяки и скандал с неучастием Джоан Роулинг, которая, как выяснилось, в итоге сама открестилась от этого балагана, фанаты приняли «Возвращение в Хогвартс» достаточно тепло. Рейтинг зрительского одобрения на Rotten Tomatoes составляет 91%, а от критиков и вовсе красуются гроссмейстерские 100%.