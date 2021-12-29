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Разбанили? Дж. К. Роулинг появится в возвращении «Гарри Поттера»

Выдыхаем! Подарившая миру «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг всё же будет участвовать в громком спецэпизоде-воссоединении «Возвращение в Хогвартс», хоть и не так, как нам хотелось бы. HBO Max и Warner Bros. постарались максимально дистанцироваться от писательницы, ни разу не упомянув её в трейлере, за что прилично отхватили от фанатов. Как результат, свежий промо-ролик с Роулинг во плоти — правда, то лишь запись интервью 2019 года, и в одной комнате с командой она, судя по всему, не появится.

Но и этого немало. Более того, актёры не раз упоминали об её участии в подкасте — поразительная смена настроения.

Так много людей влюбились в книги Дж. К. Роулинг.

Бонни Райт

Думаю, очень легко забыть, что в то время люди говорили о «смерти чтению».

Дэниэл Рэдклифф

Одна из многих причин, по которой я восхищаюсь Дж. К. Роулинг так сильно, в том, что миллионы людей, никогда не державших книги в руках, сейчас читают их. И осознают силу писательства.

Робби Колтрейн

И официальные кадры воссоединения:

Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс» Кадры из сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс»
Теги
ГалереяДвадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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