Разбанили? Дж. К. Роулинг появится в возвращении «Гарри Поттера»

Выдыхаем! Подарившая миру «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг всё же будет участвовать в громком спецэпизоде-воссоединении «Возвращение в Хогвартс», хоть и не так, как нам хотелось бы. HBO Max и Warner Bros. постарались максимально дистанцироваться от писательницы, ни разу не упомянув её в трейлере, за что прилично отхватили от фанатов. Как результат, свежий промо-ролик с Роулинг во плоти — правда, то лишь запись интервью 2019 года, и в одной комнате с командой она, судя по всему, не появится.

Но и этого немало. Более того, актёры не раз упоминали об её участии в подкасте — поразительная смена настроения.



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Так много людей влюбились в книги Дж. К. Роулинг. Бонни Райт

Думаю, очень легко забыть, что в то время люди говорили о «смерти чтению». Дэниэл Рэдклифф

Одна из многих причин, по которой я восхищаюсь Дж. К. Роулинг так сильно, в том, что миллионы людей, никогда не державших книги в руках, сейчас читают их. И осознают силу писательства. Робби Колтрейн

И официальные кадры воссоединения: