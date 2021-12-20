Гарри, Рон и Гермиона вернулись в Хогвартс в трейлере спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“»

«Мы семья». Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер праздничного спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс», которым в очередной раз напомнил о громком воссоединении почти всех причастных к созданию знаменитой киносерии о юном волшебнике.
Готовьтесь давиться слезами вперемешку с оливье. Новогодний эпизод выйдет, как ему и положено, 1 января.
В знаменательном воссоединении участвуют Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрен, Джеймса Фелпс, Оливер Фелпс и многие другие.
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