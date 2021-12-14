Хогвартс зовёт на свежем промо спецэпизода в честь 20-летия «Гарри Поттера»

Добро пожаловать туда, где начиналась магия. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал официальный постер праздничного спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс». А уже завтра официальный твиттер-аккаунт Wizarding World обещает показать полноценный трейлер легендарного воссоединения.

Выйдет спецэпизод в самый подходящий день — 1 января.

Зрители обязательно увидят Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Тома Фелтона, Рэйфа Файнса, Джейсона Айзекса, Гэри Олдмана, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрена, Джеймса Фелпса, Оливера Фелпса и остальных участников основного актёрского состава. Не увидят только той, чьё имя нельзя называть.