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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Хогвартс зовёт на свежем промо спецэпизода в честь 20-летия «Гарри Поттера»

Добро пожаловать туда, где начиналась магия. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал официальный постер праздничного спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс». А уже завтра официальный твиттер-аккаунт Wizarding World обещает показать полноценный трейлер легендарного воссоединения.

Выйдет спецэпизод в самый подходящий день — 1 января.

Постеры сериала «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс»

Зрители обязательно увидят Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Тома Фелтона, Рэйфа Файнса, Джейсона Айзекса, Гэри Олдмана, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрена, Джеймса Фелпса, Оливера Фелпса и остальных участников основного актёрского состава. Не увидят только той, чьё имя нельзя называть.

Теги
ГалереяДвадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в ХогвартсПостерHBO MaxWarner Bros.
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Источник фотографий: Depositphotos

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