Комедийный сериал «Контроль за животными» со звездой «Сообщества» получит пятый сезон

Четвёртый сезон ситкома «Контроль за животными» ещё не закончился, но уже известно, что он не станет последним. Телеканал Fox заранее продлил своё комедийное шоу на пятый сезон. Об этом на днях сообщило издание Variety.

«Контроль за животными» дебютировал на телевидении в 2023 году. Главную роль в нём исполняет Джоэл Макхэйл, известный по сериалу «Сообщество». Трансляция четвёртого сезона шоу стартовала на Fox 28 декабря 2025 года. Сезон закончится 23 апреля, когда покажут его 10-й эпизод.

В центре сюжета бывший полицейский, который после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными в Сиэтле. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.