 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
«Ёлки 12» заработали в прокате более 700 млн рублей Вечный форсаж Вина Дизеля закончится в марте 2028 года: эпический семейный цикл завершится «Форсажем навсегда» Ты сдохнешь и тебя съедят: режиссёр российского ужастика «Спутник» снимет новый хоррор с пришельцем До первой крови: стартовали съёмки приквела «Джон Рэмбо» без участия Сильвестра Сталлоне (фото) Режиссёр «Кто угодно, кроме тебя» снимет романтическую комедию про гетеросексуальную любовь хоккеиста
• • •
 
СЕРИАЛЫ
116

Комедийный сериал «Контроль за животными» со звездой «Сообщества» получит пятый сезон

Источник: Fox

Четвёртый сезон ситкома «Контроль за животными» ещё не закончился, но уже известно, что он не станет последним. Телеканал Fox заранее продлил своё комедийное шоу на пятый сезон. Об этом на днях сообщило издание Variety.

«Контроль за животными» дебютировал на телевидении в 2023 году. Главную роль в нём исполняет Джоэл Макхэйл, известный по сериалу «Сообщество». Трансляция четвёртого сезона шоу стартовала на Fox 28 декабря 2025 года. Сезон закончится 23 апреля, когда покажут его 10-й эпизод.

В центре сюжета бывший полицейский, который после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными в Сиэтле. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.

Теги
Контроль за животнымиДжоэл Макхэйл
Комментарии

Ещё на эту тему

+Пират Луффи на новом кадре из второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис» 3Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры 4Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink

Тоже интересно

2Стало известно, когда «Легенда о Vox Machina» вернётся с четвёртым сезоном 0Дожили: Соник сразится с Годзиллой в новом титаническом кроссовере 51Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты 42Продюсерская команда Джонни Деппа блокирует американский прокат российской экранизации «Мастера и Маргариты» 0Холмс в розыске и в библиотеке на новых кадрах из детектива «Молодой Шерлок»

Далее на КГ

1
Мистер 5 и команда Соломенной Шляпы появились на новых постерах продолжения сериала «Ван-Пис»
 1
Call of Duty про войну между Ираном и Израилем была в планах Activision
 5
Идут съёмки второго сезона хоррора «Чужой: Земля»
 9
Хоумлендер занял Овальный кабинет в трейлере финального сезона сериала «Пацаны»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 13
Капитан Тесные штаны добрался до Джуэл Стэйт. Ещё больше намёков на «Светлячка»
 0
Аниме «О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря» сменило дату выхода в российских кинотеатрах
 4
Режиссёр «Кто угодно, кроме тебя» снимет романтическую комедию про гетеросексуальную любовь хоккеиста
 3
Режиссёр приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби не сошёлся в творческих взглядах с продюсерами и студией
 0
Монахиня и демон против системы: Vault анонсировало хоррор-серию Excommunicated
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Маленькая Аня Тейлор-Джой причиняет огромное количество проблем в тизере сериала «Лаки»
 
Кино «Грешники» бьют рекорды — объявлены номинанты «Оскара 2026»
 
Феникс не прилетит: звезда «Людей Икс» Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»
 
Кино Новогодний кинопрокат поставил рекорд по сборам
 
Элизабет и Дарси никак не могут встретиться в первом тизере сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Victoria 3: Iberian Twilight
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 640: Инфляция юмора
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
3ЕВА – 674: Ещё одна «Ева»
 
 
2Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru