Сервис Apple TV раскрыл дату премьеры третьего сезона фантастики «Укрытие»

Раскрыта дата возвращения фантастического триллера «Укрытие». Грядущий третий сезон сериала стартует на стриминговом сервисе Apple TV 3 июля. Сезон включает 10 серий. Они будут выходить по одной в неделю до 4 сентября. Об этом объявил сам видеосервис.

«Укрытие» основано на одноимённой книжной трилогии Хью Хоуи. Главную роль в адаптации играет Ребекка Фергюсон. Премьера сериала состоялась в мае 2023 года. Шоураннером проекта выступает Грэм Йост. Он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и автором книг.

В прошлом сериал продлили сразу на третий и четвёртый сезоны. Четвёртый станет последним и уже отснят. Но даты премьеры у него пока нет.

Книги и их сериальная адаптация рассказывают о пocтaпoкaлиптичecкoм бyдyщeм. Остатки человечества живyт в огромном бyнкepe под землёй, защищающем их oт нeпpигoднoй для жизни cpeды нa пoвepxнocти. Ho пocлe чepeды тaинcтвeнныx cмepтeй инжeнep Джyльeтт бepётcя paзyзнaть вcю пpaвдy oб их убежище, и oткpывшaяcя eй иcтинa вcex пoтpяcёт.