Внезапная популярность у молодёжи помогла сериалу «Новобранец» получить продление на девятый сезон и сотворить историю на ABC

Полицейский процедурал «Новобранец» пока не собирается покидать малые экраны. Он получил продление на девятый сезон и стал третьим по продолжительности драматическим сериалом телеканала ABC. Получить продление и войти в историю ABC ему помогла неожиданная популярность среди аудитории младше 18 лет. Во многом из-за того, что «Новобранец» завирусился в соцсетях.

Самыми продолжительными драмами канала остаются «Анатомия страсти» (23 сезона) и «Полиция Нью-Йорка» (12 сезонов).

Премьера «Новобранца» состоялась в октябре 2018 года. Сериал создал Алекси Хоули. Главную роль в проекте исполняет Натан Филлион. Он играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить задуманное.

Восьмой сезон стартовал в январе. Он будет выходить до 4 мая.