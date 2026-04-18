КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Колдуньи, магия и Кощей с огненным хлыстом в новом тизер-трейлере фэнтези «Очарованные»

Источник: «Кинопоиск»

Фэнтезийный сериал «Очарованные» всё ближе к зрителям. Даты премьеры у проекта по-прежнему нет, но зато у него есть новый тизер-трейлер. Ролик опубликовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», в котором сериал и выйдет когда-то в этом году. Видео показывает мир «Очарованных», совмещающий эстетику XX века и магию, а также разных персонажей сериала, включая Кощея с огненным хлыстом. Кощея играет Юрий Чурсин («Этерна»).

В центре сюжета сёстры-колдуньи Злата и Марья. Первая готовится стать хранительницей границы между мирами людей и теней, тогда как вторая мечтает об обычной жизни. Но в один роковой день Марья сама того не желая открывает проход в мир теней, и её сестра погибает. Чтобы спасти Злату, Марья должна отыскать живую воду. Но на поиски у девушки есть только девять дней.

Главные роли в проекте исполняют Даяна Гудз («Радар») и Таисья Калинина («Олдскул»). Первая играет Злату, вторая — Марью. Также в актёрском составе «Очарованных» Влад Прохоров (Иван), Максим Осинцев (Кузьма), Елена Подкаминская (Ядвига), Даниил Воробьёв (Верлиока), Яна Сексте (Домовая), Евгений Перевалов (Моховик), Владислав Тирон (журналист Свистунов-Наждачный), Софья Воронцова (Кнопка) и другие. Срежиссировал сериал Илья Шеховцов («Фантом»).

