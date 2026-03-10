Новые сериалы недели: второй сезон «Ван-Пис» и ещё один спин-офф «Йеллоустоуна»

Вторник, 10 марта
приключенческий, боевик, комедия
В ролях Иньяки Годой, Макенью Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон, Таз Скайлар, Стивен Уорд
Игровая адаптация приключенческого комедийного экшена о пиратах — манги-бестселлера за авторством Эйитиро Оды.
Продолжение сериала «Ван-Пис» ждали два с половиной года и, наконец, дождались! Остаётся надеяться, что второй сезон по качеству как минимум повторит успех первого, а то и превзойдёт его. Луффи в адаптации по-прежнему играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.
Среда, 11 марта
триллер, драма, детектив
В ролях Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Ариана Дебоуз, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер
Доктор Кэй Скарпетта — главный судмедэксперт штата Вирджиния. Она блестяще расследует преступления, но не может разобраться с личными отношениями, в том числе с сестрой Дороти, с которой у них немало взаимных обид и тайн.
Тут должно быть что-то по-настоящему мрачное — как минимум трейлер обстановку сильно нагнетает. В главных ролях законсервировавшаяся Николь Кидман в компании Бобби Каннавале, Джейми Ли Кёртис, Арианы Дебоуз и, внимание, Саймон Бейкер, толком не снимавшийся со времён «Менталиста». А вот это приятно.
Четверг, 12 марта
В ролях Bella Shepard, Kerrice Brooks, George Hawkins, Karim Diane, Sandro Rosta, Robert Picardo
Как это ни прискорбно, но второй сезон сего действа — вопрос давно решённый. В продолжении обещают показать более глубокие взаимоотношения курсантов, что бы это ни значило. Нам уже страшно.
Суббота, 14 марта
В ролях Мишель Пфайффер, Patrick J. Adams, Бью Гарретт, Amiah Miller, Мэттью Фокс, Бен Шнецер
Жизнь нью-йоркской семьи рушится после трагедии; они переживают горе во время отдыха в сельской местности Монтаны, где, несмотря на глубокую скорбь, пытаются понять человеческие связи.
Вот мы и дошли до этого момента, когда спин-оффы «Йеллоустоуна» выходят почти каждую неделю. И каждый из них даже находит своего зрителя. В новом, под названием «Река Мадисон», в главных ролях вновь суперзвёзды — Мишель Пфайффер и Курт Рассел, а вместе с ними Патрик Джей Адамс из «Форс-Мажоров».
