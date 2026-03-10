 
 
Крис Хемсворт и его четыре мощные тачки в криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе» Безумный фантастический замес режиссёра «Пиратов Карибского моря» в трейлере фильма «Удачи, веселья, не сдохни» Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история» Nioh 3 — 17 минут геймплея, готовящих к скорому релизу soulslike-экшена Не взлетевшая «Тёмная киновселенная» с Томом Крузом и Джонни Деппом может стать сериалом в духе «Дневников вампира»
СЕРИАЛЫ
379

Новые сериалы недели: второй сезон «Ван-Пис» и ещё один спин-офф «Йеллоустоуна»

Источник: Netflix

Вторник, 10 марта

 
Сезон2
Netflix
Ван-Пис One Piece

приключенческий, боевик, комедия

В ролях Иньяки Годой, Макенью Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон, Таз Скайлар, Стивен Уорд

Игровая адаптация приключенческого комедийного экшена о пиратах — манги-бестселлера за авторством Эйитиро Оды.

Продолжение сериала «Ван-Пис» ждали два с половиной года и, наконец, дождались! Остаётся надеяться, что второй сезон по качеству как минимум повторит успех первого, а то и превзойдёт его. Луффи в адаптации по-прежнему играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Видео

Среда, 11 марта

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Скарпетта Scarpetta

триллер, драма, детектив

В ролях Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Ариана Дебоуз, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер

Доктор Кэй Скарпетта — главный судмедэксперт штата Вирджиния. Она блестяще расследует преступления, но не может разобраться с личными отношениями, в том числе с сестрой Дороти, с которой у них немало взаимных обид и тайн.

Тут должно быть что-то по-настоящему мрачное — как минимум трейлер обстановку сильно нагнетает. В главных ролях законсервировавшаяся Николь Кидман в компании Бобби Каннавале, Джейми Ли Кёртис, Арианы Дебоуз и, внимание, Саймон Бейкер, толком не снимавшийся со времён «Менталиста». А вот это приятно.

Видео

Четверг, 12 марта

 
Конец сезона1
Paramount+
Звёздный путь: Академия Звёздного флота Star Trek: Starfleet Academy

В ролях Bella Shepard, Kerrice Brooks, George Hawkins, Karim Diane, Sandro Rosta, Robert Picardo

Как это ни прискорбно, но второй сезон сего действа — вопрос давно решённый. В продолжении обещают показать более глубокие взаимоотношения курсантов, что бы это ни значило. Нам уже страшно.

Видео

Суббота, 14 марта

 
Премьера+
Paramount+
Река Мадисон The Madison

В ролях Мишель Пфайффер, Patrick J. Adams, Бью Гарретт, Amiah Miller, Мэттью Фокс, Бен Шнецер

Жизнь нью-йоркской семьи рушится после трагедии; они переживают горе во время отдыха в сельской местности Монтаны, где, несмотря на глубокую скорбь, пытаются понять человеческие связи.

Вот мы и дошли до этого момента, когда спин-оффы «Йеллоустоуна» выходят почти каждую неделю. И каждый из них даже находит своего зрителя. В новом, под названием «Река Мадисон», в главных ролях вновь суперзвёзды — Мишель Пфайффер и Курт Рассел, а вместе с ними Патрик Джей Адамс из «Форс-Мажоров».

Видео

