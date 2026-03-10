Новые сериалы недели: второй сезон «Ван-Пис» и ещё один спин-офф «Йеллоустоуна»

Премьера +

Amazon Prime Video

Доктор Кэй Скарпетта — главный судмедэксперт штата Вирджиния. Она блестяще расследует преступления, но не может разобраться с личными отношениями, в том числе с сестрой Дороти, с которой у них немало взаимных обид и тайн.

Тут должно быть что-то по-настоящему мрачное — как минимум трейлер обстановку сильно нагнетает. В главных ролях законсервировавшаяся Николь Кидман в компании Бобби Каннавале, Джейми Ли Кёртис, Арианы Дебоуз и, внимание, Саймон Бейкер, толком не снимавшийся со времён «Менталиста». А вот это приятно.