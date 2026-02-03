 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
985

Король Вегаса и покера: Сильвестр Сталлоне готовит новый криминальный сериал со звездой «Йеллоустоуна»

Источник: Paramount+

Balboa Productions Сильвестра Сталлоне, American Outlaw Entertainment Коула Хаузера и MGM Television общими усилиями снимут сериал по мотивам книги Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion, the Texas Gangster Who Created Vegas Poker.

Первоисточник рассказывает о Бенни Бинионе — человеке, который заложил фундамент современной игровой столицы Северной Америки — Лас-Вегаса.

Хаузер сыграет главную роль, Сталлоне исполнит функции продюсера.

Опубликованная в 2014 году книга описывает мощное восхождение афериста из техасского городка Форт-Уэрт в безжалостного и выдающегося управленца, определившего развитие Вегаса, а также мира покера и родео.

Экранизация, обещающая высокобюджетную постановку с проработанными персонажами, покажет, как протагонист будет жестоко переигрывать соперников, строить семейную империю и прогибать под себя закон.

Комментарий Сталлоне:

Книга великолепно отражает невероятную жизнь Бенни Биниона — реального идола Нового Запада, в котором сходились сразу несколько миров: гламурный, опасный и криминальный. Он был большой и сложной загадкой, но это не помешало ему стать основателем Лас-Вегаса таким, каким мы его знаем сегодня, и раскрутить покер — теперь всемирно известную игру. Такая история не может не заинтересовать зрителей, а Коул Хаузер рождён для этой роли. Я счастлив и польщён, что именно мне выпал шанс воплотить эту историю на экране вместе с Коулом.

Хаузер — звезда сериала «Йеллоустоун». Сам Сталлоне сейчас занят съёмками в криминальном шоу «Король Талсы».

Сильвестр Сталлоне
