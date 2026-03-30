Звезда «Пацанов» Дженсен Эклс рассказал о планах на несколько сезонов приквела «Восход корпорации „Воут“»

Брутальный супергеройский сериал «Пацаны» готовится вернуться с пятым сезоном. Он станет для шоу последним и дебютирует на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. А после завершения основного сериала франчайз продолжит расширяться новыми проектами. Одним из них станет сериал-приквел «Восход корпорации „Воут“». И хотя пока анонсирован только один сезон приквела, им планируют не ограничится.

Об этом рассказал звезда «Пацанов» Дженсен Эклс. По словам актёра, планируется снять несколько сезонов приквела, в котором он повторит роль Солдатика. Эклс добавил, что в приквеле покажут, как персонаж действует в своём привычном времени и становится значимым. Также в шоу могут постепенно раскрыть все тайны того, что действительно произошло с героем в прошлом.

События проекта развернутся в 1950-х. Солдатику предстоит участвовать в расследовании загадочного убийства на заре существования корпорации «Воут».