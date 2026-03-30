СЕРИАЛЫ
323

Звезда «Пацанов» Дженсен Эклс рассказал о планах на несколько сезонов приквела «Восход корпорации „Воут“»

Источник: Prime Video

Брутальный супергеройский сериал «Пацаны» готовится вернуться с пятым сезоном. Он станет для шоу последним и дебютирует на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. А после завершения основного сериала франчайз продолжит расширяться новыми проектами. Одним из них станет сериал-приквел «Восход корпорации „Воут“». И хотя пока анонсирован только один сезон приквела, им планируют не ограничится.

Об этом рассказал звезда «Пацанов» Дженсен Эклс. По словам актёра, планируется снять несколько сезонов приквела, в котором он повторит роль Солдатика. Эклс добавил, что в приквеле покажут, как персонаж действует в своём привычном времени и становится значимым. Также в шоу могут постепенно раскрыть все тайны того, что действительно произошло с героем в прошлом.

События проекта развернутся в 1950-х. Солдатику предстоит участвовать в расследовании загадочного убийства на заре существования корпорации «Воут».

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

