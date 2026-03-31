СЕРИАЛЫ
1 802

Спортивная драма «Первая ракетка» стартует на Wink этой весной

Источник: Wink

Сериал «Первая ракетка» стал ближе к зрителям. Онлайн-кинотеатр Wink на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что премьера спортивной драмы состоится этой весной. Более точную дату премьеры Wink опубликует позднее.

В центре сюжета молодая и одарённая теннисистка Катя, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает там состоятельных любителей на деньги. Одну из игр девушки наблюдает бывший профессиональный спортсмен Игорь. Он видит огромный потенциал в Кате и понимает, что она может стать его шансом вернуться в мир большого спорта.

Главные роли в проекте сыграли Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация», «Резервация») и Данила Козловский («Легенда № 17», «Тренер», «Викинги»). Также в актёрском составе Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие. Режиссёром «Первой ракетки» выступил Евгений Корчагин («ON и Она»).

Кино Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал более 300 млн рублей в российском прокате
 
