Пятый сезон комедийного сериала «Папины дочки. Новые» получил дату премьеры

В этом месяце закончились съёмки пятого сезона комедийного сериала «Папины дочки. Новые». А уже в следующем состоится премьера сезона. Если точнее, продолжение шоу начнёт выходить с 13 апреля. Об этом объявил онлайн-кинотеатр START. Кроме START сериал будет транслироваться на телеканале СТС.

Действие новых эпизодов разворачивается после событий фильма «Папины дочки. Мама вернулась». Даша вернулась в семью и теперь ей необходимо наладить отношения с Веником и повзрослевшими дочерьми. Но всё оказывается не так-то просто. В то же время Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями. А Соня хочет переехать в Санкт-Петербург и упрашивает отца позволить ей это. Но Веник не хочет, чтобы Соня уезжала.

В пятом сезоне сыграли Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова и другие.

Новый сериал стал продолжением и спин-оффом ситкома «Папины дочки». Первый сезон спин-оффа дебютировал в 2023 году. За ним последовала премьера фильма «Папины дочки. Новогодние». Второй сезон показали в 2024-м, третий и четвёртый — в 2025-м. Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» вышел в прокат в прошлом октябре и собрал 915 млн рублей, по данным ЕАИС.