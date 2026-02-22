 
 
Метагалактический мегакинопортал
СЕРИАЛЫ
616

Три гиганта появились на новом постере второго сезона шоу «„Монарх“: Наследие монстров»

Источник: Apple TV

Всё ближе премьера второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Продолжение стартует на Apple TV 27 февраля. И до скорой премьеры новый сезон успел обзавестись ещё одним рекламным изображением. На новом постере появились Годзилла, Конг и Титан Икс.

«Монарх“: Наследие монстров» стал первым сериалом по «Вселенной монстров», включающей разные фильмы с участием Годзиллы и Конга от кинокомпании Legendary. Премьера проекта состоялась в ноябре 2023 года. Первый сезон, как и грядущй второй, включает 10 серий.

«Вселенная монстров» продолжает расширяться. 26 марта 2027 года в зарубежный прокат выйдет фильм-кроссовер «Годзилла и Конг: Сверхновая». Также недавно стало известно о разработке сериала-приквела к «Монарху“: Наследию монстров». События нового проекта развернутся во время Холодной войны. Уайатт Рассел повторит в нём роль молодого Ли Шоу.

Постеры сериала «„Монарх“: Наследие монстров»

Ранее появились кадры с новым типом чудовищ из второго сезона.

„Монарх": Наследие монстровУайатт РасселApple TV+Legendary
