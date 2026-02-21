 
 
4
СЕРИАЛЫ
486

Уборщик и Джордан вернутся в возрождённую «Клинику»

Источник: NBC

До премьеры первых эпизодов возрождённой «Клиники» осталось меньше недели, но это не мешает потоку новостей. Стало известно, что в актёрский состав вернётся ещё парочка лицедеев. Один из них Нил Флинн, сыгравший в оригинальном сериале несравненного Уборщика — серый рыцарь швабры с первого эпизода невзлюбил главного героя Джей-Ди и донимал его на протяжении всех восьми сезонов. Вторым возвращенцем станет Криста Миллер — она воплотила на экране Джордан, жену доктора Кокса.

Помимо возвращения старой гвардии стало известно о нескольких новых актёрах в составе шоу. Рэйчел Билсон, известная по сериалам «Одинокие сердца» и «Зои Харт из южного штата», исполнил роль красивой, но неуловимой посетительницы клиники «Святое сердце» по имени Чарли. Эндрю Райдингс («Новобранец», «Сплетница») сыграет Уэса, курьера, доставляющего органы для трансплантации. Лиза Гилрой («Скрежет металла») исполнит партию Лили, арфистки, играющей в фойе клиники.

Также на борту Зак Браф, Дональд Фэйсон, Джуди Рейес, Сара Чок и Джон Макгинли — классический костяк оригинального сериала. Премьера первых двух эпизодов новой «Клиники» состоится 25 февраля.

Теги
КлиникаОдинокие сердцаЗои Харт из южного штатаНовобранецСплетницаСкрежет металла
Комментарии (4)

