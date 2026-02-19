Первые оценки и отзывы на возрождённую «Клинику»

Уже на следующей неделе стартует новый сезон возрожденного ситкома «Клиника». Врачи клиники «Святое сердце» готовы заступить на дежурство, а дежурные критики, которые уже приобщились к первым эпизодам, поделились своим мнением касательно оных. Если вкратце: в целом, критикам зашло, хотя на агрегаторах разброс среднего балла порядочный: на Metacritic оценка 76 баллов на основе 10 рецензий, а на Rotten Tomatoes — свежесть 87% на основе 15 отзывов.

Вот что рецензенты пишут о возвращении Джей-Ди и Тёрка (и остальных тоже, чего уж там):

Что новому шоу удалось, так это ощущение, что это действительно продолжение сериала. Consequence

Новый сезон доказывает, что у сериала есть формула, которую можно продолжать столько, сколько захочет телеканал. The A.V. Club

Возрождение получилось удачным, потому что актёрский состав вернулся сплоченным. Привычный ритм, теплота и дух товарищества между актёрами создают основу, которая позволяет новым персонажам органично вписаться в повествование, а не бороться за своё место. Collider

Второе пришествие «Клиники» — лучшее из подобных воскрешений на данный момент. The Telegraph

Чувствуется любовь актёров, которые вернулись не столько за гонораром, но потому что по-настоящему обожают своих персонажей. Брайан Таллерико, RogerEbert.com

В целом, по низким стандартам подобных возрождений, у «Клиники» многообещающее начало. TV Guide

В теплом сиянии ностальгии новая «Клиника» воспринимается нормально. Но в суровом свете настоящего проявляется её возраст. Variety

Никакое успокаивающие обращение с пациентами не может скрыть холодную, суровую правду: в 10 сезоне «Клиники» жизнь еле теплится. Чейз, Хатчинсон, Seattle Times

Самое главное — это всё ещё ощущается как «Клиника». Сериал не потерял то, что сделало его особенным. Он по прежнему понимает, что мы шутим над тем, что нас пугает Джон Негрони, InBetweenDrafts

Обычные зрители приобщатся к перезапуску на следующей неделе — премьера первых двух эпизодов возрождённой «Клиники» состоится 25 февраля.