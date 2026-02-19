Первые оценки и отзывы на возрождённую «Клинику»

Уже на следующей неделе стартует новый сезон возрожденного ситкома «Клиника». Врачи клиники «Святое сердце» готовы заступить на дежурство, а дежурные критики, которые уже приобщились к первым эпизодам, поделились своим мнением касательно оных. Если вкратце: в целом, критикам зашло, хотя на агрегаторах разброс среднего балла порядочный: на Metacritic оценка 76 баллов на основе 10 рецензий, а на Rotten Tomatoes — свежесть 87% на основе 15 отзывов.
Вот что рецензенты пишут о возвращении Джей-Ди и Тёрка (и остальных тоже, чего уж там):
Что новому шоу удалось, так это ощущение, что это действительно продолжение сериала.
Новый сезон доказывает, что у сериала есть формула, которую можно продолжать столько, сколько захочет телеканал.
Возрождение получилось удачным, потому что актёрский состав вернулся сплоченным. Привычный ритм, теплота и дух товарищества между актёрами создают основу, которая позволяет новым персонажам органично вписаться в повествование, а не бороться за своё место.
Второе пришествие «Клиники» — лучшее из подобных воскрешений на данный момент.
Чувствуется любовь актёров, которые вернулись не столько за гонораром, но потому что по-настоящему обожают своих персонажей.
В целом, по низким стандартам подобных возрождений, у «Клиники» многообещающее начало.
В теплом сиянии ностальгии новая «Клиника» воспринимается нормально. Но в суровом свете настоящего проявляется её возраст.
Никакое успокаивающие обращение с пациентами не может скрыть холодную, суровую правду: в 10 сезоне «Клиники» жизнь еле теплится.
Самое главное — это всё ещё ощущается как «Клиника». Сериал не потерял то, что сделало его особенным. Он по прежнему понимает, что мы шутим над тем, что нас пугает
Обычные зрители приобщатся к перезапуску на следующей неделе — премьера первых двух эпизодов возрождённой «Клиники» состоится 25 февраля.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: