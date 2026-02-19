 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Аватар: Пламя и пепел» уже установил рекорд для серии фильмов Джеймса Кэмерона Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» не впечатлил ни критиков, ни зрителей По пути Джерарда Батлера: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации своего анимационного персонажа из «Как приручить дракона 2» Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
656

Первые оценки и отзывы на возрождённую «Клинику»

Источник: NBC

Уже на следующей неделе стартует новый сезон возрожденного ситкома «Клиника». Врачи клиники «Святое сердце» готовы заступить на дежурство, а дежурные критики, которые уже приобщились к первым эпизодам, поделились своим мнением касательно оных. Если вкратце: в целом, критикам зашло, хотя на агрегаторах разброс среднего балла порядочный: на Metacritic оценка 76 баллов на основе 10 рецензий, а на Rotten Tomatoes — свежесть 87% на основе 15 отзывов.

Вот что рецензенты пишут о возвращении Джей-Ди и Тёрка (и остальных тоже, чего уж там):

Что новому шоу удалось, так это ощущение, что это действительно продолжение сериала.

Consequence

Новый сезон доказывает, что у сериала есть формула, которую можно продолжать столько, сколько захочет телеканал.

The A.V. Club

Возрождение получилось удачным, потому что актёрский состав вернулся сплоченным. Привычный ритм, теплота и дух товарищества между актёрами создают основу, которая позволяет новым персонажам органично вписаться в повествование, а не бороться за своё место.

Collider

Второе пришествие «Клиники» — лучшее из подобных воскрешений на данный момент.

The Telegraph

Чувствуется любовь актёров, которые вернулись не столько за гонораром, но потому что по-настоящему обожают своих персонажей.

Брайан Таллерико, RogerEbert.com

В целом, по низким стандартам подобных возрождений, у «Клиники» многообещающее начало.

TV Guide

В теплом сиянии ностальгии новая «Клиника» воспринимается нормально. Но в суровом свете настоящего проявляется её возраст.

Variety

Никакое успокаивающие обращение с пациентами не может скрыть холодную, суровую правду: в 10 сезоне «Клиники» жизнь еле теплится.

Чейз, Хатчинсон, Seattle Times

Самое главное — это всё ещё ощущается как «Клиника». Сериал не потерял то, что сделало его особенным. Он по прежнему понимает, что мы шутим над тем, что нас пугает

Джон Негрони, InBetweenDrafts

Обычные зрители приобщатся к перезапуску на следующей неделе — премьера первых двух эпизодов возрождённой «Клиники» состоится 25 февраля.

Теги
КлиникаОтзывы
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

16Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода 15В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли 23Перезапуск «Клиники» получил зелёный свет и вернул основной актёрский состав

Тоже интересно

9Два с половиной года насмарку: режиссёр неснятого фильма о Бене Соло с Адамом Драйвером продолжает бухтеть на Disney 0Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 февраля 0Рецензия и отзывы на игру «Syberia — Remastered» 3Эро-кликер Souper Game от художника «Невинных ведьм» получил озвучку и дату выхода 1776-летний Сэм Джексон и 45-летняя Ева Грин изображают супругов на первом кадре криминальной комедии

Далее на КГ

0
Тодд Говард, утверждает, что большая часть Bethesda работает над The Elder Scrolls VI
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 14
Потому что мало молимся: шутки про крипто-валютчиков и вайбы в трейлере фильма «Домовенок Кузя 2»
 6
Джерард Батлер — крушить! Актёр отказался сниматься и продюсировать продолжение боевика «Крушение»
 9
Два с половиной года насмарку: режиссёр неснятого фильма о Бене Соло с Адамом Драйвером продолжает бухтеть на Disney
 13
Мэл Гибсон снимает «Страсти Христовы: Воскрешение» в компании отлучённого от церкви архиепископа (фото)
 0
Все герои в новом тизере мультфильма «Галактика Супер Марио в кино»
 14
Sony Pictures заплатила больше 20 миллионов долларов, чтобы каждую ночь сажать Бри Ларсон в клетку
 12
Самара Уивинг и Джейсон Сигел пытаются убить друг друга в трейлере комедийного триллера «Только через твой труп»
 10
Никакого Питера Паркера на протяжении четырёх лет: «Человек-паук: Совершенно новый день» раскрыл сюжет
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Человек-паук станет носителем симбиота-маньяка Карнажа
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 22–28 декабря
 
Галлюцинации и прогулки с подругой детства на страницах второго выпуска перезапуска комикса The Darkness
 
Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War
 
Мэри Джейн и король симбиотов Налл заметно поменяют свой внешний вид
 
Кино Хороший ход! «Голодные игры: Рассвет Жатвы» вернут Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru