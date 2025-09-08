В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли

Канал ABC готовит возрождение своего ситкома «Клиника». Перезагрузку популярного комедийного сериала планируют показать в телесезоне 2025–26 годов. Точной даты премьеры у возрождённой «Клиники» пока нет, но понемногу становится известно, кто в ней вернётся.

В продолжении повторят свои роли Зак Брафф (доктор Джон «Джей Ди» Дориан), Дональд Фейсон (доктор Кристофер Дункан Тёрк), Сара Чок (доктор Эллиот Рид), Джуди Рейес (старшая медсестра Карла Эспиноса) и не только. Совсем недавно актёрский состав перезагрузки пополнил Джон К. Макгинли. Он вернётся к роли доктора Персиваля Улисса Кокса.

Оригинальное шоу показывали в 2001–2010 годах. В нём девять сезонов, включающих 182 эпизода.

Синопсис возрождённого сериала гласит:

Джей Ди (Брафф) и Тёрк (Фейсон) впервые за долгое время собрались вместе — медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем. Новые и старые персонажи пускаются по волнам больницы «Святое Сердце» в путешествие, которое принесет смех, душевность и некоторые сюрпризы. Цитата из пресс-релиза

А ранее завершились съёмки пилотного эпизода перезапуска сериала «Баффи — истребительница вампиров».