Трансфобские высказывания Джоан Роулинг исключают воссоединение оригинальных актёров «Гарри Поттера» в новом фильме Лиам Нисон на страже закона и Памелы Андерсон: новая афиша комедии «Голый пистолет» Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дурслей и министра магии Фаджа Марк Уолберг ограбит страну в трейлере фильма Шейна Блэка «Грязная игра»
СЕРИАЛЫ
597

Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй»

Источник: Netflix

Скоро второй сезон «Уэнсдэй» вернётся с новыми эпизода, чтобы закончиться. 3 сентября на Netflix выйдет вторая половина сезона. В ней появится новая героиня — загадочная преподавательница академии «Невермор» Розалина Ротвуд, чьи пути с Уэнсдэй Аддамс каким-то образом пересекутся.

Эту новую героиню сыграла певица и актриса Леди Гага, об участии которой в шоу было давно известно. Певица даже записала песню The Dead Dance для сериала. Песня прозвучит во второй половине сезона. А незадолго до релиза продолжения Netflix опубликовал первое промо-изображение с Розалиной Ротвуд и Вещью.

Об участии Леди Гаги в шоу заговорили после того, как в интернете завирусился ролик с танцем Уэнсдэй под ускоренную версию одной из песен певицы.

Промо-арт сериала «Уэнсдэй»

Роль главной героини продолжает играть Дженна Ортега. Она также продюсирует шоу, начиная со второго сезона. Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров проекта по-прежнему выступает Тим Бёртон.

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел 23 ноября 2022 года и на данный момент является самым популярным англоязычным сериалом Netflix с 252,1 млн просмотров. Он также остаётся вторым по популярности шоу на площадке, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

В продолжении Уэнсдэй вернулась в академию «Невермор» и оказалась в центре новых кошмарных событий, окутанных тайнами.

Ещё до премьеры второго сезона сериал продлили на третий.

Теги
ГалереяУэнсдэйNetflix
Комментарии (1)

