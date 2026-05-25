Хит Netflix «Эмили в Париже» закончится шестым сезоном

Ещё один популярный сериал стримингового гиганта Netflix закончится в обозримом будущем. Романтическое драмеди «Эмили в Париже», как оказалось, завершится следующим, шестым сезоном. Финальный сезон в настоящее время снимают в Греции. А вот дату его премьеры видеосервис объявит позднее.

Сериал рассказывает про американку Эмили Купер, которая ради новой работы в индустрии моды перебралась в Париж. Дебютировал проект на Netflix в октябре 2020 года. Благодаря своей популярности он стал одним из самых продолжительных шоу в истории видеосервиса. Например, другой свой хит, шпионский триллер «Ночной агент», Netflix завершит на четвёртом сезоне.

Главную роль в сериале исполняет Лили Коллинз («Орудия смерти: Город костей», «Отверженные», «Толкин»). Второй сезон «Эмили в Париже» вышел в 2021 году, третий — в 2022-м, четвёртый — в 2024-м, а пятый — в 2025-м. Каждый из вышедших сезонов включает по 10 эпизодов.