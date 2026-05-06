Шпионский триллер Netflix «Ночной агент» закончится четвёртым сезоном

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix поделился двумя важными новостями, касающимися его сериала «Ночной агент». Во-первых, съёмки четвёртого сезона шпионского триллера уже идут в Лос-Анджелесе. Во-вторых, этот сезон станет для сериала последним. Главного героя ждёт финальная миссия.

Премьера «Ночного агента» от Netflix и Sony Pictures Television состоялась 23 марта 2023 года. Первый сезон проекта в своё время по количеству просмотров попал в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов стримингового сервиса.

Шоу основано на романе «Ночной агент». Создателем адаптации является Шон Райан («Щит», «Обмани меня», «Вне времени»). Главную роль в экранизации продолжает исполнять Гэбриэл Бассо. Он играет агента ФБР Питера Сазерленда, постоянно оказывающегося в центре опасных событий.

