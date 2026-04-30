 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
• • •
 
СЕРИАЛЫ
150

Мрачные «Фонари» из новой киновселенной DC получили дату премьеры

Источник: DC Studios

Нынешним летом дебютируют два новых проекта, являющихся частью обновлённой киновселенной DC. 26 июня на большие экраны выйдет фильм «Супергёрл». А 16 августа на малых экранах стартует сериал «Фонари». Дату премьеры последнего на днях объявили канал HBO и стриминговый сервис HBO Max, на которых будет выходить шоу.

Действие сериала развернётся в американской глубинке, куда отправятся два супергероя из Корпуса Зелёных фонарей для расследования убийства. Ими будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер истолнил роль Стюарта, а Кайл Чендлер — Джордана. Когда «Фонарей» только анонсировали, то сообщалось, что проект по духу будет близок к сериалу «Настоящий детектив».

Шоураннером «Фонарей» выступил Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг стали сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

Сериал основан на комиксах DC про стражей галактики Зелёных фонарей. Их главным оружием являются Кольца силы. Одно такое кольцо позволяет носителю создать из зелёной энергии всё, на что хватит его фантазии. Ранее появился новый постер «Фонарей» с Кольцом силы и главными героями.

Теги
ФонариАарон ПьерКайл ЧендлерDCHBO
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 648: Неприкольный баклажан
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 
0ЕВА – 682: Уволить Миядзаки
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
 
0Ноль кадров в секунду – 627: Поток релизов
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 721: «Невеста!», «Вот это драма!», нескандальный «Майкл», фильмография Арнольда Шварценеггера
 
2ЕВА – 681: Кузьма спасёт
 
3Телеовощи – 646: Тёмный универсам
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru