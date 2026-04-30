Мрачные «Фонари» из новой киновселенной DC получили дату премьеры

Нынешним летом дебютируют два новых проекта, являющихся частью обновлённой киновселенной DC. 26 июня на большие экраны выйдет фильм «Супергёрл». А 16 августа на малых экранах стартует сериал «Фонари». Дату премьеры последнего на днях объявили канал HBO и стриминговый сервис HBO Max, на которых будет выходить шоу.

Действие сериала развернётся в американской глубинке, куда отправятся два супергероя из Корпуса Зелёных фонарей для расследования убийства. Ими будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер истолнил роль Стюарта, а Кайл Чендлер — Джордана. Когда «Фонарей» только анонсировали, то сообщалось, что проект по духу будет близок к сериалу «Настоящий детектив».

Шоураннером «Фонарей» выступил Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг стали сценаристами и исполнительными продюсерами проекта.

Сериал основан на комиксах DC про стражей галактики Зелёных фонарей. Их главным оружием являются Кольца силы. Одно такое кольцо позволяет носителю создать из зелёной энергии всё, на что хватит его фантазии. Ранее появился новый постер «Фонарей» с Кольцом силы и главными героями.