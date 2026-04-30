Стриминг Disney отвалил кучу денег за свою версию «Уэнсдэй» — только про дружелюбного призрака Каспера

В очень конкурентной борьбе с участием пяти сторон, видимо заплатив приличную сумму, сервис Disney+ приобрёл права на новый сериал по известной детской интеллектуальной собственности «Каспер — дружелюбное привидение».

Шоу организовали Роб Леттерман и Хилари Уинстон — исполнительные продюсеры «Ужастиков», другого сверхъестественного сериала на той же платформе. В число создателей также входит Стивен Спилберг — исполнительный продюсер полнометражного фильма 1995 года «Каспер» с Кристина Риччи в главной роли.

Классическую историю о привидении адаптируют под современные реалии. В качестве примера для подражания, судя по всему, используют «Уэнсдэй», так что у будущего сериала будет мрачноватый тон.

Леттерман и Уинстон пишут сценарий; первый также срежиссирует «Каспера».

Главный герой — титульный добродушный призрак — центральный персонаж комиксов, пяти анимационных сериалов и уже упомянутого фильма.

Для Disney+ это будет один из редких случаев, когда разрабатывается проект по мотивам известного бренда, который не принадлежит главному «мышиному» офису.