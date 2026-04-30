 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
СЕРИАЛЫ
126

Стриминг Disney отвалил кучу денег за свою версию «Уэнсдэй» — только про дружелюбного призрака Каспера

Источник: Universal

В очень конкурентной борьбе с участием пяти сторон, видимо заплатив приличную сумму, сервис Disney+ приобрёл права на новый сериал по известной детской интеллектуальной собственности «Каспер — дружелюбное привидение».

Шоу организовали Роб Леттерман и Хилари Уинстон — исполнительные продюсеры «Ужастиков», другого сверхъестественного сериала на той же платформе. В число создателей также входит Стивен Спилберг — исполнительный продюсер полнометражного фильма 1995 года «Каспер» с Кристина Риччи в главной роли.

Классическую историю о привидении адаптируют под современные реалии. В качестве примера для подражания, судя по всему, используют «Уэнсдэй», так что у будущего сериала будет мрачноватый тон.

Леттерман и Уинстон пишут сценарий; первый также срежиссирует «Каспера».

Главный герой — титульный добродушный призрак — центральный персонаж комиксов, пяти анимационных сериалов и уже упомянутого фильма.

Для Disney+ это будет один из редких случаев, когда разрабатывается проект по мотивам известного бренда, который не принадлежит главному «мышиному» офису.

Теги
Disney+Стивен Спилберг
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru