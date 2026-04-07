Сервис Apple TV раскрыл дату премьеры второго сезона научно-фантастического триллера «Тёмная материя»

Сериал «Тёмная материя» готовится вернутся на стриминговый сервис Apple TV со вторым сезоном. В доказательство этого сервис опубликовал дату премьеры продолжения. Как оказалось,10-серийный новый сезон будет выходить на Apple TV с 28 августа по 30 октября.

Научно-фантастический триллер основан на романе Блейка Крауча, автора книжной трилогии «Сосны». Крауч выступил в качестве сценариста, шоураннера и одного из исполнительных продюсеров проекта. Первый сезон выходил на Apple TV с мая по июнь 2024 года.

Проект рассказывает о Джейсоне Дессене — физике, профессоре и семьянине, похищенном в альтернативную версию своей жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться в свой мир и оказывается в лабиринте реальностей. Ему предстоит отправиться в мучительное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти её от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить — самого себя.

Роль Джейсона Дессена исполнил Джоэл Эдгертон. Его жену Даниэлу сыграла Дженнифер Коннелли.