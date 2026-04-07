2
СЕРИАЛЫ
678

Новые сериалы недели: возвращение «Пацанов», «Эйфории» и «Рассказа служанки»

Источник: Hulu / Disney

Понедельник, 6 апреля

 
Премьера+
Канал неизвестен
Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней Star Wars: Maul - Shadow Lord

Мол, бывший владыка ситхов, пытается найти нового ученика и возродить свой преступный синдикат на планете Джаникс спустя год после окончания Войн клонов.

Видео

Среда, 8 апреля

 
Конец сериала×
Amazon
Пацаны The Boys

приключенческий, боевик, триллер, драма

В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке

Главный вопрос в преддверии финала «Пацанов» — кто выживет, и выживет ли кто-то? Ставки высоки как никогда, и Эрик Крипке не собирается никого жалеть. По такому поводу он даже собрал полную команду «Сверхъестественного» — видимо, чтобы было, кого пускать в расход. Ах да, Хоумлендер занял овальный кабинет, но об этом мы и так догадывались.

Видео

 
Премьера+
Hulu
Заветы The Testaments

В ролях Chase Infiniti, Энн Дауд, Lucy Halliday, Роуэн Бланкард

Государство Гилеад, занимающее бывшую территорию США, спустя 15 лет после восстания стало ещё более закрытым, а его законы стали ещё более жёсткими. Агнес Маккензи, ученице элитной подготовительной школы Тёти Лидии для дочерей высокопоставленных военных и чиновников, поручено помочь освоиться новой воспитаннице Дейзи, приехавшей в Гилеад из Канады. Вскоре между девушками завязывается дружба, которая меняет их жизни, и взгляд извне помогает Агнес понять, насколько жестоко и несправедливо окружающее общество.

Звёздочка «Битвы за битвой» Чейс Инфинити — серьёзный повод дать проекту шанс, даже если речь идёт о спин-оффе «Рассказа служанки». Как минимум, смотреть на страдания женщин в этот раз будет чуть приятнее.

Видео

 
Конец сезона3
Apple TV+
Терапия Shrinking

драма, комедия

В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер

Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел

Видео

Четверг, 9 апреля

 
Премьера+
Peacock
Миниатюрная жена The Miniature Wife

В ролях Элизабет Бэнкс, Мэттью Макфэдиен, Аасиф Мандви, Ронг Фу, Трисия Блэк, Зои Листер-Джонс

Это остросюжетная трагикомедия о супружеской жизни, исследующая баланс сил между супругами, Линди и Лесом, которые борются друг с другом за первенство после технологической аварии, вызвавшей настоящий кризис в отношениях.

По синопсису можно было подумать, что звезда «Наследников» Мэттью Макфэдьен играет абьюзивного супруга, который сознательно уменьшил свою вторую половинку (Элизабет Бэнкс), дабы полностью подчинить её своей воле. К счастью, всё совсем не так, и перед нами не психологический триллер, а лёгкая комедия. Выглядит это, тем не менее, по-прежнему весьма специфично.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Большие ошибки Big Mistakes

В ролях Лори Меткалф, Дэн Леви, Taylor Ortega, Jack Innanen, Элизабет Перкинс, Boran Kuzum

Брат и сестра, из-за шантажа вынужденные работать на бандитов, становятся самым неорганизованным дуэтом в истории организованной преступности.

Криминальная комедия Netflix от звезды «Шиттс-Крика» Дэном Леви с ним же в главной роли пока что выглядит очень многообещающе. Непутёвую сестричку играет Тейлор Ортега (не родственница Дженны), а маму — Лори Меткалф («Теория большого взрыва»).

Видео

Пятница, 10 апреля

 
Премьера+
Hulu
Малкольм в центре внимания: Жизнь по-прежнему несправедлива Malcolm in the Middle: Lifes Still Unfair

В ролях Брайан Крэнстон, Джейн Кажмарек, Фрэнки Муниз, Justin Berfield, Caleb Ellsworth-Clark, Anthony Timpano

Малкольм, более десяти лет скрывавший себя и свою дочь от семьи, снова оказывается втянутым в их жизнь, когда Хэл и Лоис требуют его присутствия на вечеринке в честь 40-летия их свадьбы.

Не то чтобы мы сильно знакомы с культовым в Штатах ситкомом «Малкольм в центре внимания», но этот камбэк сильно отличается от прочих. Хотя бы тем, что главную роль спустя 20 лет исполняет всё тот же Фрэнки Муниз, который за это время успел сильно подрасти. Вернётся даже Брайан Крэнстон — вот уж кому, казалось бы, в подобных проектах делать нечего.

Видео

 
Сезон5
HBO Max
Хитрости Hacks

драма, комедия

В ролях Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс

Легендарная комедиантка Дебора Вэнс всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Последнее, что он мне сказал Last Thing He told Me

В ролях Дженнифер Гарнер, Tyner Rushing, Николай Костер-Вальдау, Ангури Райс, Аиша Тайлер, Augusto Aguilera

Воскресенье, 12 апреля

 
Сезон3
HBO
Эйфория Euphoria

драма

В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд

Создатель Сэм Левинсон

В центре истории — сложная и хаотичная жизнь современных школьников из старших классов. Будни подростков скучными не назовёшь: психологические травмы, жестокость, наркотики, секс, дружба, соцсети и любовь.

«Эйфория», некогда подарившая карьеру Зендеи, Сидни Суини и Джейкобу Элорди, возвращается с третьим сезоном, и внимание к проекту велико как никогда именно благодарю суперзвёздному статусу её центральной троицы. Ну и ставшая онлифанщицей героиня Суини не оставила зрителям ни единого шанса пропустить сие зрелище.

Видео

 
Премьера+
AMC
Дерзость The Audacity

В ролях Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифианакис, Люси Панч, Саймон Хелберг, Роб Корддри

Кремниевая долина. Амбициозный глава технологической компании Дункан Парк, называющий себя «создателем будущего», и его психолог Джоанн Фелдер сталкиваются с кризисом, вызванным утечкой данных. Помочь им может магнат Карл Бардольф, но когда переговоры с ним заканчиваются вилкой в руке Дункана, Дункан понимает, что за финансирование проекта и спасение репутации ему придется заплатить очень дорого.

Если вы соскучились по «Кремниевой долине», то новый сериал от сценариста «Наследников» и «Лучше звоните Солу», как раз для вас. Планка, понятное дело, слишком высока, но как минимум актёрский состав тут неплохой. Есть Билли Магнуссен, Пол Адельштейн, Зак Галифианакис, Люси Панч, Сара Голдберг и Говард из «Теории большого взрыва» в качестве вишенки на торте.

Видео

Комментарии (2)

